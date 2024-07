Pfefferspray in Festzelt versprüht - 18 Menschen verletzt

18 Menschen sind in Ravensburg verletzt worden, als ein unbekannter Täter wohl Pfefferspray in einem Festzelt versprüht hat. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kamen sieben Menschen nach dem Vorfall am Dienstagabend ins Krankenhaus, unter ihnen waren fünf Jugendliche und zwei Erwachsene. Die Betroffenen hätten über Atemwegsreizungen geklagt. Wie viele Menschen sich in dem Zelt auf dem Ravensburger Rutenfest befanden, war zunächst unklar.

Pfefferspray Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festzelt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ravensburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis