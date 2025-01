"Real-O-Mat": Was steckt hinter der Wahl-O-Mat-Alternative?

Wer nicht weiß, wen er wählt, fragt den Wahl-O-Mat. Schon seit über 20 Jahren gibt es die Wahlhilfe der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Dieses Jahr steht Unentschlossenen pünktlich zur Bundestagswahl 2025 ein weiteres Tool zur Verfügung: der Real-O-Mat. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Wahl-O-Mat – einen wesentlichen Unterschied gibt es allerdings.

Die Idee hinter den beiden Wahlhilfen ist folgende: Es gibt Thesen zu unterschiedlichen Themen, die sich mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ beantworten und anschließend gewichten lassen. Beide Tools errechnen dann, mit welchen Parteien die größte Übereinstimmung herrscht.

Wie unterscheidet sich der Real-O-Mat vom Wahl-O-Mat?

Während beim Wahl-O-Mat die Thesen auf den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien basieren, sieht der Ansatz beim Real-O-Mat anders aus. Hier steht im Vordergrund, welche Politik die Parteien in den vergangenen Jahren tatsächlich gemacht haben – nicht, welche Ziele sie sich für die kommende Legislaturperiode stecken. 20 Thesen können Nutzerinnen und Nutzer des Real-O-Mats mit den Optionen „ja, finde ich auch“, „nein, das geht mir zu weit“ oder „nein, das reicht mir nicht aus“ bewerten.

Weil der Real-O-Mat darauf basiert, wie Parteien bei Gesetzesentwürfen und Anträgen in der Vergangenheit abgestimmt haben, stehen bei den Thesen vergangene Ereignisse im Fokus. Eine Beispielthese: „Eine temporäre Impfpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen soll die Corona-Pandemie eindämmen.“ In manchen Fallen lässt sich die Position „nein, reicht mir nicht aus“ nicht auswählen, weil keine Partei so abgestimmt hat.

Der Real-O-Mat stammt von der Plattform „FragdenStaat“

Entwickelt wurde der Real-O-Mat von der Onlineplattform FragDenStaat.de. Der Wahl-O-Mat stammt von einem mehrköpfigen Team, das sich unter anderem aus Politikwissenschaftlern, Pädagoginnen und Statistikern sowie jungen Wählerinnen und Wählern zusammensetzt. Die Thesen, die das Team für die jeweilige anstehende Wahl ausarbeitet, werden von den einzelnen Parteien beantwortet. Der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl erscheint am 6. Februar. Sobald der Wahl-O-Mat veröffentlicht wurde, finden Sie ihn auch bei uns. Der Real-O-Mat ist seit dem 29. Januar online.

Übrigens: Sobald es erste Hochrechnungen und Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025 gibt, finden Sie diese ebenfalls bei uns. Bis dahin gibt es aktuelle Umfragen.