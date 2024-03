Rechtsextremismus

Wie unabhängig ist der Verfassungsschutz?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt in Köln.

Plus Derzeit prüft die Behörde, ob die AfD bundesweit als rechtsextrem eingestuft werden soll. Doch der Verfassungsschutz selbst ist nicht von Skandalen befreit.

Von Philipp Nazareth

Seit Jahrzehnten steht der Verfassungsschutz von vielen politischen Lagern in der Kritik. Nach dem Versagen der Behörde, die Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU aufzuklären, warf man den Verfassungsschützern vor, auf dem rechten Auge blind zu sein. Die Linkspartei – sie wurde selbst jahrelang beobachtet – möchte den Nachrichtendienst in seiner jetzigen Form abschaffen, wie in ihrem Programm für die Bundestagswahl 2021 nachzulesen ist. Momentan allerdings ist die AfD der schärfste Kritiker des Verfassungsschutzes. Politiker der Rechtsaußen-Partei werfen der Regierung vor, mithilfe der Behörde gegen die Opposition vorzugehen. Anlass zur Frage: Wie unabhängig ist der Verfassungsschutz eigentlich?

Innenminister können bei der Arbeit des Verfassungsschutzes Prioritäten setzen

Christoph Gusy, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Bielefeld, ist Experte für die Arbeitsgrundlagen des Nachrichtendienstes. Grundsätzlich stimme es, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz aus dem Innenministerium in bestimmtem Umfang Weisungen erhalten könne, sagt Gusy. Das sei bei den meisten Behörden der Fall, etwa auch beim Bundeskriminalamt oder dem Robert-Koch-Institut, das am Gesundheitsministerium angesiedelt ist. Wie der Rechtsexperte erklärt, könnten Ministerinnen oder Minister damit Prioritäten bei der Arbeit der jeweiligen Behörden setzen.

