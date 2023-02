Reden wir über Krieg und Frieden: Stellen Sie Ihre Fragen an Theo Waigel

Wie war das damals mit Gorbatschow und den Versprechen des Westens an Moskau? Unter anderem darüber wollen wir mit dem CSU-Ehrenvorsitzenden bei "Augsburger Allgemeine Live" reden.

Es sind Bilder, die Geschichte geschrieben haben. Als Michail Gorbatschow im Sommer 1990 im Kaukasus den Weg freimacht für die Deutsche Einheit, sitzt Theo Waigel mit am Tisch. Er erlebt nicht nur die Wiedervereinigung aus nächster Nähe mit, sondern später auch den Zusammenbruch der Sowjetunion, den Wladimir Putin später als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnen wird. Der Kreml-Chef behauptet heute, der Westen habe Moskau damals falsche Versprechungen gemacht.

Wie hat Theo Waigel die historischen Tage 1989 und 1990 in Erinnerung? Worum ging es wirklich in den Gesprächen mit Gorbatschow hinter verschlossenen Türen? Und wie konnte Russland nach Jahrzehnten des Friedens wieder zum Aggressor in Europa werden?

"Augsburger Allgemeine Live" mit Theo Waigel am 23. Februar

Darüber wollen wir mit dem CSU-Ehrenvorsitzendenden reden – in einer neuen Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live". Theo Waigel ist unser Gast am Donnerstag, 23. Februar.





