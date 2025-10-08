Bürgergeld, Autos, Krankenkassen: Darüber streitet die Regierung

Wer sich selbst eine Frist setzt, sollte sich daran halten. Der Blick aus dem Fenster zeigt jedem, dass der Sommer vorbei und der Herbst Einzug gehalten hat. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für diesen den tiefgreifenden Umbau von Wirtschaft und Staat versprochen, doch anders als die Landwirte hat er noch keine Ernte eingefahren. Sein schwarz-rotes Regierungsbündnis ist noch mit der Aussaat beschäftigt. Am Mittwochabend haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammen im Kanzleramt getagt, um bei drei wichtigen Vorhaben auf eine Linie zu kommen. Zum Andruck dieser Ausgabe war der Koalitionsausschuss noch nicht beendet, im Vorfeld der Runde hatten sich aber Kompromisse angedeutet.

Das Aus für das Aus des Verbrennermotors

Deutschlands Autoindustrie steckt in der tiefen Krise. Hersteller und Zulieferer haben zehntausende Stellen gestrichen. Die Vorzeigebranche des Landes fordert Unterstützung für den Umstieg auf die Elektromobilität sowie die Abschaffung des Verbrennerverbots 2035. Das Verbot ist eine EU-Vorgabe und besagt, dass ab 2035 keine neuen Wagen mit Benzin- oder Dieselmotor mehr verkauft werden dürfen, um die Erderwärmung zu bremsen. Die Union verlangt das Aus für das Aus und will sich nach einem Beschluss der Bundesregierung in der EU dafür starkmachen. Die SPD hält am Verbot fest, allerdings nicht mit voller Überzeugung. Die Sozialdemokraten bekommen Druck von den Betriebsräten aus der Autoindustrie. Hinter den Kulissen arbeiteten die Ministerpräsidenten der beiden Autoländer Bayern und Niedersachsen – Markus Söder (CSU) und Olaf Lies (SPD) – an einem Kompromissvorschlag, den sie pünktlich als Gastbeitrag im Handelsblatt veröffentlichten. „Bei den Zielen ab 2035 brauchen wir mehr Flexibilität. 100 Prozent reine Elektromobilität 2035 ist nicht mehr realistisch“, erklärten die beiden. Deshalb sollen auch Mitte des nächsten Jahrzehnts noch Hybridautos und Elektro-Modelle mit kleinem Zusatzmotor (Reichweitenverlängerer) erlaubt sein. Das hieße, dass in Deutschland weiter Motoren gebaut würden, für die mehr Arbeitskräfte benötigt werden als für reine Elektroantriebe.

Kein Bürgergeld für Bummler

Ein Großteil der Arbeiter (frühere SPD-Wähler) findet es nicht gerecht, dass Arbeitslose über Jahrzehnte Bürgergeld beziehen können, obwohl sie arbeiten könnten. Deshalb hat sich die SPD bewegt. Noch nicht geeint war zwischen ihr und der Union, wie viel Geld Verweigerern gestrichen werden kann. Die Union drang auf eine komplette Streichung schon nach der Ablehnung des zweiten oder dritten Stellenangebots und die Kürzung um 30 Prozent, wenn unentschuldigt Termine versäumt werden. Die SPD hatte Bedenken und das Bundesverfassungsgericht an der Seite, das dem Staat auferlegt hat, das Existenzminimum zu garantieren. Sowohl Arbeitsministerin Bärbel Bas als auch Kanzler Merz hatten sich zuletzt zuversichtlich, dass eine Verständigung nah ist.

Wo sparen bei den Kranken?

Damit die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung im nächsten Jahr nicht noch weiter steigen, muss Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) rasch vier Milliarden Euro im Gesundheitswesen einsparen. Die Ausgaben gehen steil nach oben. Die Koalition war im Vorfeld von einem Kompromiss noch weit entfernt. Verschiedene Vorschläge geistern durch die Debatte, etwa die Abschaffung der Pflegestufe 1 oder die Rückkehr der Praxisgebühr. Die SPD will Einschnitte für die Versicherten verhindern, die Union hält private Zusatzversicherungen für ein Mittel. Ein Durchbruch bei den kniffligen Fragen galt am Mittwoch als unwahrscheinlich.