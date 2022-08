Arbeitsminister Hubertus Heil auf Sommer-Gastspiel im Osten

SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ist unterwegs, um mit der Bevölkerung zu diskutieren. Seine Sommerreise führt ihn zu Menschen, für die Berlin weit weg ist.

Unmittelbar vor dem Anstoß im Stadion des Fußball-Zweitligisten FC Magdeburg passiert es. Die Turnschuhe des Bundesarbeitsministers hauchen ihr sportliches Leben aus und Hubertus Heil muss auf seine Straßenschuhe ausweichen. Die Ledertreter behindern den ehemaligen Rechtsverteidiger des SV Adler Hämelerwald zunächst, seine ersten drei Schüsse hält die Torfrau des Magdeburger FFC mühelos. Dann hat sich der SPD-Politiker auf seine Gegnerin eingeschossen und es gelingen ihm ein paar Treffer.

Heil beginnt hier eine zweitägige Sommerreise, die Stadion-Szene verrät ein wenig darüber, was seine Arbeitsauffassung sein könnte: Aufgeben gilt nicht, zur Not wird improvisiert, dann durchgezogen. Am Ende zählt das Ergebnis.

Heil ist nicht des Fußballs wegen nach Magdeburg gekommen. „Hightech und Handwerk“ ist seine diesjährige Sommerreise übertitelt, im Stadion wird Ersteres präsentiert. Mycrocast heißt die Neugründung, die Sportereignisse per Audio-Streaming für Sehbehinderte zum Erlebnis macht. Jede Aktion von Heil auf dem Rasen wird kommentiert, auch die geballte Faust nach dem Torschuss. Der Minister wirbelt auf dem Grün wie einst Gerhard „Acker“ Schröder, allerdings wollen ja heutzutage nicht mehr viele Sozialdemokraten mit dem Altkanzler in einem Atemzug genannt werden.

Hubertus Heil macht in den Parlamentsferien Halt in Sachsen-Anhalt

Sommerreisen von Politikerinnen und Politikern gibt es schon ewig, es ist die Chance, mal für zwei oder drei Tage der Hauptstadt-Blase zu entkommen und dahin zu gehen, wo die Wählerinnen und Wähler arbeiten und leben. Heil fährt von Magdeburg mit dem Bus 20 Kilometer südlich ins sachsen-anhaltinische Schönebeck, wo auf dem Gelände einer ehemaligen Traktorenfabrik das Unternehmen Ambulanz Mobile residiert. Mehr als 300 Beschäftigte stellen hier weltweit nachgefragte Aufbauten für Krankenwagen her. Nach der Wende brach viel zusammen, aber viele blieben trotzdem und das hat auch was mit Stolz und Heimatverbundenheit zu tun, wie Firmenchef Hans-Jürgen Schwarz erzählt. Schwarz ist ein umtriebiger Mann, hat mit seinen Leuten ein paar dutzend Patente entwickelt, schreibt nebenbei Kinderbücher und erklärt dem Gast aus Berlin, dass er in 31 Jahren Firmengeschichte nicht ein einziges Mal Kurzarbeit beantragt hat, selbst in der Corona-Pandemie nicht. Heil lächelt und sagt: „Da bin ich Ihnen auch sehr dankbar für.“

Eine andere Station ist der Besuch des Projekts „Nicht allein gelassen“ der Volkssolidarität in Staßfurt. Seniorinnen und Senioren lernen hier, sich in der digitalen Welt zu bewegen. Der Arbeitsminister setzt sich fröhlich in die Runde, hört aufmerksam zu und fasst dann zusammen: „Sie machen hier also Ihr Internet-Seepferdchen.“

Es gibt Sommerreisen, da spulen die Gäste aus Berlin ihr Programm ab. Sie hören zu, lächeln, nicken verständnisvoll mit dem Kopf – und sind in Gedanken oft schon ganz woanders. Heil schöpft den eng getakteten Zeitrahmen voll aus, interessiert sich für die Menschen und ihre Projekte. Bei der Volkssolidarität gibt es Kaffee aus großen Kannen und Blechkuchen. Als er mehrfach mit „Herr Minister“ angesprochen wird, winkt der 49-jährige gebürtige Hildesheimer ab. „Tun Sie mir bitte einen Gefallen, nennen Sie mich nicht Herr Minister. Dann denke ich immer, da steht noch einer hinter mir“, sagt er.

In Ostdeutschland fragt niemand nach finanziellen Zuschüssen

Seit März 2018 ist der Sozialdemokrat Bundesminister für Arbeit und Soziales, er ist das einzige Kabinettsmitglied in der Ampel, das seinen Job nach dem Regierungswechsel behalten hat. Heil hat viel gesehen, viele Menschen besucht und Firmen besichtigt. Seine Konzentration scheint nicht nachzulassen, seine Bodenhaftung hat er sich scheinbar bewahrt. Seine Mutter, Jahrgang 1937, sei 2014 gestorben, erzählt er der Seniorenrunde und ergänzt: „Wenn die schon so einen Kurs gehabt hätte, wäre das ganz toll gewesen.“

Weiter geht es, im Oberharz fährt der Minister mit seinem Tross durch Gegenden, die früher waldreich waren und jetzt wegen der Dürre, den Stürmen und dem Borkenkäfer aussehen wie Mondlandschaften. Forstleute berichten, was sie tun, damit der Harz wieder grün wird. Viel Herzblut und Kenntnisreichtum steckt in der Arbeit. Auffällig ist, dass hier im Osten niemand um Geld bittet. Im Westen kommt die Frage nach staatlichen Zuschüssen meist sehr schnell, in der ehemaligen DDR sind es eher praktische Dinge, die sie dem Kabinettsmitglied mit auf den Weg geben. Die Waldleute wissen ziemlich gut über die Ökostrategie der Ampel Bescheid und haben einige Kritikpunkte. Die Co-Chefs einer Stuhlfabrik in Benneckenstein weisen auf den Facharbeitermangel hin und darauf, dass der Öffentliche Personennahverkehr in der Region wenig Mobilität zulässt und das die Suche nach Arbeitskräften zusätzlich erschwert.

Heil hört sich alles genau an, er verspricht keine baldige Besserung, die gibt es ohnehin nicht. Den Menschen auf seinen Reisestationen vermittelt er offenbar den Eindruck, dass sein Besuch trotzdem nicht umsonst war. Ob es sich gelohnt hat, will man von Mitarbeitern der Stuhlfabrik wissen. Einer lächelt und nickt: „Hat es.“