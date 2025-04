Koalitionsverhandlungen: Deutschland braucht starke Medien

Manchmal muss man in die Ferne blicken, um das Naheliegende nicht zu übersehen. Betrachten wir also den Zustand der Meinungs- und Pressefreiheit und den des Mediensystems in den USA: Es ist ein Blick in einen Abgrund aus Polemik, Propaganda und Polarisierung. Zu besichtigen ist eine Realität, in der die gezielte Demontage des seriösen Journalismus sowie die Ausbreitung von „Nachrichtenwüsten“ durch massives Zeitungssterben Fakt ist. Unter anderem.

Mit Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident kann die Welt beobachten, wie mit Tesla-Model-S-artiger Beschleunigung aus einer Demokratie eine Autokratie wird, und zwar in den USA nicht anders als andernorts: Am Anfang steht die Aus- und Gleichschaltung unabhängiger Medien und der Versuch, sich der Sprache zu bemächtigen. Nicht von ungefähr hat Trump den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umbenannt und untersagt Ministerien und Behörden die Verwendung unliebsamer Begriffe. Weil er weiß, dass Sprache unser Denken, Handeln und unsere Realität formt. Der selbst ernannte oberste Meinungsfreiheitskämpfer ist nichts anderes als ein Großzensor.

„Alternative“ Medien arbeiten täglich an der Zersetzung des Staates und seiner Institutionen

Es muss und wird sich hoffentlich nicht bewahrheiten, dass sich in Deutschland zuträgt, was in den USA oft im Extrem geschieht. Doch auch in Deutschland arbeiten „alternative“ Medien täglich an der Zersetzung des Staates und seiner Institutionen. Die Spaltung der Gesellschaft durch Desinformation ist ihr Geschäft. Zu dem gehört – bisweilen exakt nach US-Drehbuch – die Delegitimierung von Medien, die nach (berufs-)ethischen Maßstäben wahrheitsgemäß berichten. Längst aus den USA herüber- und über Deutschland geschwappt sind die Kommunikationsangebote der US-Digitalgiganten. Besonders soziale Netzwerke und Plattformen sind zu Jauchegruben des Diskurses geworden.

Das alles ist bekannt, erforscht, zigfach diskutiert: Diese Formen der Massenkommunikation können in Gesellschaften etwas bewegen, in Richtung Abgrund. Zu stören scheint das hierzulande nicht sonderlich. Zumindest nicht derart, dass es spürbare Folgen hätte. Wie sonst lässt sich erklären, dass „alternative“ Medien inzwischen etabliert und X oder Facebook nach wie vor kaum reguliert sind? Dass Vertreter der in Teilen rechtsextremen AfD ausgerechnet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der als Antwort auf den des Dritten Reiches konzipiert wurde, immer wieder ungenügend hinterfragt vorkommen? Alles (schon) normal? Schließlich: Wie lässt sich erklären, dass im schwarz-roten Sondierungspapier die Wörter „Medien“, „Presse“, „Journalismus“ nicht auftauchen?

Eigentlich müsste es eines der Hauptanliegen der neuen Regierung sein, seriöse Medien zu stärken

Die Koalitionsverhandlungen gehen nun in die entscheidende Phase. Eigentlich müsste es eines der Hauptanliegen der neuen Regierung sein, seriöse Medien zu stärken. Absichtsbekundungen wie aus dem Koalitionsvertrag der Ampel, aus denen dann nichts folgt, reichen nicht. Die Plattformen müssen dringend wirksam reguliert und die Tech-Giganten mit einer Digitalsteuer angemessen zur Mitfinanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden. Seriöse Medien als Grundpfeiler unserer Demokratie müssen gegen einen unfairen Wettbewerb mit diesen geschützt und gefördert werden. Hebel hierfür gibt es – vom Urheberrecht bis zu einer deutlichen Mehrwertsteuersenkung auf Presseerzeugnisse.

Dass in den vergangenen Jahren medienpolitisch unverständlich wenig passiert ist, ist erschreckend fahrlässig. Ob der Blick in die USA hilft, um endlich zu handeln?