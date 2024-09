Kanadas Premierminister Trudeau übersteht Misstrauensvotum

Der liberale Ministerpräsident Justin Trudeau hat ein von der konservativen Partei im Parlament eingebrachtes Misstrauensvotum überstanden. Unter anderem die Abgeordneten zweier anderer Parteien - der Neuen Demokratischen Partei (NDP) und dem Bloc Québécois - stimmten wie vorab angekündigt gegen den Antrag, so dass dieser nicht durchkam. Die Konservativen haben allerdings weitere Anträge dieser Art angekündigt - sollte einer davon durchkommen, würde dies Neuwahlen auslösen.

Der seit 2015 regierende Trudeau hat seit Jahren mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Sein Stern als Polit-Superstar war in den letzten Jahren deutlich gesunken. Zwar wird ihm zugeschrieben, Kanada bei Themen wie Versöhnung mit den Indigenen, Feminismus, Klimakrise und Abtreibungsrechten politisch in die Zukunft geführt zu haben. Doch Skandale wie unterdrückte Korruptionsermittlungen kratzten an seinem Image.

Zuletzt hatte auch die NDP seiner Minderheitsregierung die Unterstützung entzogen, dem Misstrauensvotum wollte sie sich nun aber vorerst trotzdem nicht anschließen. Die nächste Wahl soll spätestens im Herbst 2025 stattfinden. Derzeit sehen viele den konservativen Parteichef Pierre Poilievre als wahrscheinlichsten Gewinner.