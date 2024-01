Kongress verzögert Vereidigung des Präsidenten in Guatemala

Er ist seit Monaten gewählt, aber noch immer nicht Präsident: Bernardo Arévalo hat angekündigt, die Korruption in Ecuador zu bekämpfen. Einige Richter versuchen seinen Amtsantritt zu verhindern.

In Guatemala haben interne Streitigkeiten und formelle Fragen im scheidenden Kongress die Amtseinführung des neuen Präsidenten, Bernardo Arévalo, für mehrere Stunden verzögert. Trotz massiven Widerstands einflussreicher Kreise und die Verzögerungen in letzter Minute sollte der Sozialdemokrat allerdings noch am Abend (Ortszeit) als Nachfolger des konservativen Staatschefs Alejandro Giammattei seinen Amtseid ablegen.

Der 65-jährige Bernardo Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Juan José Arévalo (1945-1951), und hat versprochen, die weit verbreitete Korruption in Guatemala zu bekämpfen. Seit dem überraschenden Wahlsieg des früheren Diplomaten im August vergangenen Jahres versuchten die Generalstaatsanwaltschaft und einige Richter, die Wahlen zu annullieren und Arévalos Amtsantritt zu verhindern.

(dpa)