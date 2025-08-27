Gesetz zur Wehrpflicht: Deutschland wird kriegstüchtig

Rund 14 Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht haben Union und SPD die Weichen für einen neuen Dienst an der Waffe gestellt. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin den Entwurf für das sogenannte Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. Zunächst gibt es demnach eine Wehrerfassung per Fragebogen, die potenzielle Soldatinnen und Soldaten identifizieren soll. In zwei Jahren wird eine verpflichtende Musterung eingeführt. Doch selbst wer tauglich ist, muss nicht unbedingt einrücken: Der Dienst an der Waffe bleibt freiwillig. CDU und CSU wären gerne einen Schritt weiter gegangen. Ihr Wunsch nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht wurde jedoch nicht erfüllt. Vorerst zumindest, denn das Gesetz muss jetzt erst noch durch den Bundestag. Verschiedene Unionspolitiker haben bereits angekündigt, im parlamentarischen Verfahren Änderungen durchsetzen zu wollen.

Zur Begründung für die „Neue Wehrpflicht“ verwies das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius (SPD) auf die „verschärfte Bedrohungslage für Europa und für Deutschland“. Diese stelle das Land vor neue Herausforderungen, für der Bewältigung wiederum müssen deutlich mehr jungen Menschen als bisher in die Armee eintreten. „Nach einer ersten Grobeinschätzung werden insgesamt zirka 460.000 Soldatinnen und Soldaten für die aktive Truppe und die Reserve benötigt“, heißt es im Ministerium. Für den aktiven Dienst braucht es 260.000 Männer und Frauen, derzeit gibt es allerdings nur rund 172.000 Soldatinnen und Soldatinnen.

Die Truppe ist zu klein

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Männer und Frauen ab ihrem 18. Geburtstag einen Fragebogen auf QR-Code-Basis erhalten, in dem persönliche Daten und Qualifikationen sowie die Bereitschaft zu einem Dienst bei der Bundeswehr erfragt werden. Die Abfrage beginnt mit dem Jahrgang 2008. Männer müssen, Frauen können antworten. Die Rückmeldungen werden digital ausgewertet, mögliche Kandidaten werden zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.

Um die Kasernen voll zu bekommen, lockt die Regierung Männer und Frauen mit einem „attraktiven Gesamtpaket“. Es umfasst beispielsweise kurze Verpflichtungszeiten zwischen sechs und 23 Monaten. Das Gehalt wird auf das Niveau von Zeitsoldaten angehoben. Ein einfacher Soldat steigt den Angaben zufolge mit 2700 Euro brutto ein. Außerdem bietet die Truppe Verpflichtungsprämien, einen Zugang zu Sprachkursen und anderen Fortbildungsmaßnahmen. Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins oder „den Umgang mit hochmodernen Technologien“ sind möglich.

Auf den Ernstfall folgt die Pflicht

Sollte das alles nicht ausreichen, um genügend Soldatinnen und Soldaten zu rekrutieren, kann die Bundesregierung im Ernstfall durch Rechtsverordnung und mit Zustimmung des Bundestags die Einberufung zum Grundwehrdienst beschließen. Aus der Freiwilligkeit würde also eine Pflicht.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, beklagte vor der Kabinettssitzung Mängel an dem Gesetzesvorhaben. Der Entwurf sei eine Verbesserung, greife aber angesichts der Probleme bei der Personalgewinnung „immer noch zu kurz“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Wüstner verwies dabei auf die weitgehend stagnierende Personalentwicklung bei den Zeit- und Berufssoldaten.

Das Kabinett erweiterte gleichzeitig die Befugnisse für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und die Feldjäger. Für die künftige „Verfassungstreueprüfung“ der Soldatinnen und Soldaten werden mögliche Erkenntnisse bei den Nachrichtendiensten sowie beim Bundeszentralregister angefragt. Außerdem erfolgt laut Verteidigungsministerium ein „gründlicher Blick in öffentliche Quellen – insbesondere Social Media“.