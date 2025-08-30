Teuere Regierungsbauten: Wo der Bund nicht spart

Kinder werden an dem bunten Bau ihre Freude haben. Blau, rot, grüngelb leuchten die Keramikkacheln, die das neue Domizil des Bundespräsidenten zieren. Für die Erwachsenen ist der Spaßfaktor deutlich geringer, denn Frank-Walter Steinmeier wird nur für eine Übergangszeit in dem Bau wohnen, der mindestens 205 Millionen Euro Steuergeld verschlingt. Vom „Kachelkasten“, wie Berliner das Gebäude neben der Spree nennen, sind es nur etwa 200 Meter zu einem anderen Bauprojekt, dessen Sinnhaftigkeit in Zeiten schwarz-roter Sparappelle ebenfalls Fragen aufwirft: Dem Erweiterungsbau für das Kanzleramt, im Jargon „Waschmaschine“ genannt. Er könnte die Steuerzahler rund eine Milliarde Euro kosten.

„Neubau Bürogebäude für Bundesbehörden – Anfängliche Nutzung als Zwischenunterbringung des Bundespräsidialamtes“, heißt es auf dem Baustellenschild, das auf die neuen Büros des Staatsoberhauptes verweist. Steinmeier braucht das Ausweichquartier für sich und seine 250 Beamten, weil das Amtsgebäude nebst benachbartem Schloss Bellevue saniert werden - gerade mal 20 Jahre nach der letzten millionenteuren Instandsetzung. So jedenfalls lautet die offizielle Begründung. Mit dem Gästehaus Schloss Meseberg oder der Villa Borsig des Auswärtigen Amtes gäbe es luxuriöse Alternativen, die auch den Sicherheitsanforderungen genügen würden.

Die zwei Villen des Bundespräsidenten

Steinmeier hatte zuletzt seinen Amtssitz immer mal wieder für ein paar Tage in andere Bundesländer verlegt – die „Ortszeit Deutschland“ sollte Volksnähe demonstrieren. Auf die Idee, während des Umbaus in die Villa Hammerschmidt zu ziehen, ist im Präsidialamt offenbar niemand gekommen. Das prachtvolle Gebäude ist seit 1950 Amtssitz des Bundespräsidenten, Steinmeier nutzt es ausweislich des offiziellen Terminkalenders etwa ein Mal im Jahr. Die Villa Hammerschmidt liegt in Bonn, vermutlich ist das das Problem: Der Weg zur Villa Wurmbach in Berlin-Dahlem, dem ebenfalls prachtvollen und nicht eben kleinen dienstlichen Wohnsitz des amtierenden Bundespräsidenten, ist wohl nicht zumutbar.

Die Villa Hammerschmidt liegt am Rheinufer in direkter Nachbarschaft zum Palais Schaumburg, dem Bonner Amtssitz des Bundeskanzlers. Amtsinhaber Friedrich Merz (CDU) benötigt das Gebäude, in dessen Sanierung mindestens 17 Millionen Euro Steuergeld gesteckt werden, nicht wirklich. Er arbeitet vor allem im Kanzleramt in Berlin, das aber offenbar unter prekären Bedingungen. Mit eklatantem Platzmangel werden jedenfalls die Investitionen begründet, die zunächst mit 485 Millionen beziffert wurden. Danach kletterte die Prognose auf 600 Millionen Euro, derzeit steht sie bei 777,3 Millionen Euro. Insider aus dem Kanzleramt rechnen mit mindestens einer Milliarde Euro.

Unter Merkel hat es begonnen

Merz ist für die Erweiterung des Kanzleramtes nicht ursächlich verantwortlich. Die Planungen reichen in die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zurück. Ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) stoppte die Pläne nicht. Pikant ist, dass CDU und CSU im Bundestag während seiner Amtszeit wegen der ausufernden Kosten ein „Baumoratorium“ forderten – von dem sie nach dem Regierungswechsel nichts mehr wissen wollen. Es gebe „zusätzliche Aufgaben, die aufgrund ihrer besonderen politischen Bedeutung unmittelbar vom Bundeskanzleramt gesteuert werden“, heißt es heute. Genannt werden unter anderem die Themen „Energiepolitik, Finanzkrise, Ukrainekrieg“.

Im Schatten der großen gehen kleinere staatliche Projekte in der Hauptstadt fast unter, obwohl sie ähnlich fragwürdig sind. So bekommt beispielsweise das Umweltbundesamt (UBA) ebenfalls einen Ersatzneubau. Es geht um ein Labor- und Verwaltungsgebäude in Berlin-Dahlem. Erst 2027 soll das fertige Gebäude übergeben werden. Die Nutzung endet den Angaben zufolge „Mitte der 2030er-Jahre“. Das mithin rund acht Jahre dauernde Ausweichasyl kostet die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler stolze 78,4 Millionen Euro. Bisher.

Der Ersatzneubau fürs UBA soll nach der Nutzung durch die Behörde anderen Institutionen überlassen werden, das gilt auch für Steinmeiers Ausweichquartier. Wer die künftigen Nutzer sind? Niemand weiß es. Beobachtern schwant, dass es mit diesen Bauten, die übrigens auf sehr teuren Grundstücken entstehen, später einmal so kommt wie mit den Bundestags-Liegenschaften heute: Das Parlament ist bekanntlich von 736 auf 630 Sitze geschrumpft. Der überschüssige Platz wird aber nicht etwa vermietet oder zur Aufnahme von Behördenmitarbeitern genutzt – beispielsweise jenen des Bundespräsidialamtes. Die Verwaltung des Bundestages löste das Problem auf verblüffend andere Weise: Es erhöhte einfach die Quadratmeterzahl an Bürofläche, die jedem Abgeordneten zusteht.