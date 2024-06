Scholz und die neue Härte im Asylrecht

Nächster Kurswechsel des Kanzlers vor der Europawahl: Ausländische Straftäter sollen auch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden. Bisher lehnte das die Ampel-Koalition ab.

Nach der Tötung eines Polizisten durch einen afghanischen Flüchtling in Mannheim hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Verschärfung der Abschieberegeln angekündigt. „Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien oder Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag. „Wer unseren Schutz ausnutzt, wie der Täter von Mannheim, der hat diesen Schutz verwirkt“, begründete er den Kurswechsel in der Asylpolitik wenige Tage vor der Europawahl. Es ist der zweite binnen weniger Tage. Vergangene Woche erst erteilte Scholz der Ukraine die Erlaubnis, mit deutschen Waffen Ziele in Russland anzugreifen.

Nach dem Willen des Bundeskanzlers sollen künftig auch die Verherrlicher terroristischer Verbrechen außer Landes geschafft werden können. Scholz sprach der Familie des getöteten Polizisten sein Mitgefühl aus. Sein Tod „hat uns alle ins Herz getroffen“.

Bislang werden Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive und sogar Straftäter, die aus Afghanistan und Syrien stammen, nicht in ihre Heimatländer abgeschoben. Grund dafür ist die politische Lage in beiden Staaten. Afghanistan wird von den radikalislamischen Taliban regiert, in Syrien herrscht Diktator Baschar al-Assad. Scholz zufolge sei die Bundesregierung mit Nachbarländern Afghanistans in Kontakt, um Abschiebungen über den Umweg zu ermöglichen.

Merz fordert Scholz zum Handeln auf

Deutschland unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mehr zu Kabul, seit die Taliban vor drei Jahren die Macht übernommen haben. Syrien und Deutschland pflegen trotz des Bürgerkrieges und der Verbrechen des Assad-Regimes offizielle Verbindungen, obwohl die deutsche Botschaft in Damaskus seit 2012 geschlossen ist. Zu den Taliban bestehen unterhalb der offiziellen Kanäle Kontakte. In seiner Antwort auf die Rede des Bundeskanzlers forderte Oppositionsführer Friedrich Merz ( CDU), genau jene Kontakte zu nutzen, um mit den islamistischen Machthabern über die Rücknahme ihrer Landsleute zu verhandeln.

Merz warf der Bundesregierung vor, der Bedrohung durch Islamisten sowie Rechts- und Linksextreme bislang zu wenig entgegenzusetzen. „Die Zeit des Warnens und des Verurteilens, des Abwiegelns und der Ankündigungen, diese Zeit ist jetzt vorbei. (…) Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, muss jetzt handeln“, forderte der 68-Jährige. Er rief die Ampel-Koalition auf, die demnächst geplante Abstimmung über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zu verschieben. SPD, Grüne und FDP wollen Ausländern den Weg zum deutschen Pass erleichtern und doppelte Staatsbürgerschaften grundsätzlich ermöglichen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, verwies darauf, dass es angesichts der fehlenden Menschenrechte in Syrien und Afghanistan keine einfachen Antworten auf die Frage geben könne, wie Flüchtlinge dorthin zurückgebracht werden könnten.

Lesen Sie dazu auch

AfD übt erneut scharfe Kritik an Migrationspolitik

Die AfD nutzte die Debatte im Reichstag für scharfe Kritik an der deutschen Migrationspolitik. „Der Messerstecher von Mannheim hätte nicht hier sein dürfen“, sagte Fraktionschefin Alice Weidel in ihrer Rede. Der deutsche Staat könne seine Pflicht nicht mehr erfüllen, die Sicherheit und die Rechte der Bürger zu schützen. Der Fall zeige exemplarisch das „migrationspolitische Versagen dieser Regierung und der CDU-geführten Vorgänger“. Weidel forderte eine Kehrtwende und die Schließung der Grenzen.

In Deutschland hat sich die politisch motivierte Gewalt von rechts, links und religiösen Extremisten in den vergangenen zehn Jahren beinahe verdoppelt. Seit dem Terror der Hamas gegen Israel im Oktober 2023 hat die Zahl antisemitischer Straftaten drastisch zugenommen. Die Daten hatte das Bundeskriminalamt kürzlich vorgelegt.