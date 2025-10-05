So viele Kinder wie noch nie erhalten Essen in der Schule

Laut einem aktuellen UN-Bericht sind weltweit rund 43 Millionen Kinder unter fünf Jahren mangelernährt. Eine Möglichkeit, Kinder vor Hunger zu schützen, sind Schulmahlzeiten. In einem aktuellen Bericht vermeldet das UN-Welternährungsprogramm einen neuen Rekord. 2024 erhielten 466 Millionen Kinder weltweit täglich eine Schulmahlzeit. So viele wie noch nie. Der große Fortschritt lässt sich auf die School Meals Coalition zurückführen.

2021 gründete sich das internationale Aktionsnetzwerk auf Initiative von Frankreich und Finnland gemeinsam mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP). Bis heute schlossen sich 109 weitere Länder dem Netzwerk an, darunter auch Deutschland. Seitdem macht die School Meals Coalition jährlich Fortschritte. 2024 erhielten 20 Prozent mehr Kinder tägliche Schulmahlzeiten als noch 2020. Vor allem in ärmeren Ländern war der Anstieg in den vergangenen zwei Jahren groß. Den meisten Zuwachs verzeichnete Afrika mit 20 Millionen zusätzlichen Kindern, die versorgt wurden. In Madagaskar, Äthiopien und Ruanda ist die Zahl der Kinder mit täglicher Schulmahlzeit sogar um 60 Prozent gestiegen.

Bis 2030 soll jedes Kind Schulmahlzeiten erhalten

Besonders während der Corona-Pandemie zeigte sich die Bedeutung der Schulmahlzeiten. Bis zum April 2020 unterbrach die Pandemie durch Schulschließungen die Versorgung von 370 Millionen Kindern, die auf die Mahlzeiten in der Schule angewiesen waren. Als Antwort auf diese Krise gründete sich die School Meals Coalition im Februar 2021. Seitdem investierten so viele Länder wie noch nie mehr Geld als je zuvor in Schulessen. Laut dem WFP fördern nationale Schulernährungsprogramme nicht nur die Gesundheit von Kindern, sondern auch lokale Kleinbauern.

Trotz der Fortschritte gibt es vor allem im globalen Süden immer noch viele Kinder, die an ihren Schulen nicht mit Nahrung versorgt werden. Das will die School Meals Coalition bis 2030 ändern und jedes Kind mit einer nahrhaften und gesunden Mahlzeit in der Schule versorgen.