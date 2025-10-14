Junge Abgeordnete der Union wollen Rentenpaket der eigenen Regierung blockieren

Die Ausweitung der Mütterrente ist für Markus Söder eine Herzensangelegenheit. Oder anderes herum formuliert: Wer dagegen sei, der habe kein Herz. So hat der CSU-Chef das im Bundestagswahlkampf gesagt und das Thema trotz aller Skepsis des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, was die Finanzierbarkeit angeht, auch später in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD durchgedrückt. Ein gutes halbes Jahr später bringt genau dieses Thema die beiden Männer in ernst zu nehmende Schwierigkeiten.

Mehrkosten lassen sich kaum mit Einsparungen beim Bürgergeld refinanzieren

Denn: Nicht nur die Idee, die Mehrkosten von rund 4,5 Milliarden jährlich durch Kürzungen beim Bürgergeld locker wieder hereinzuholen, hat sich als äußerst wackelig erwiesen. Auch die Junge Union macht inzwischen offensiv Stimmung gegen das Projekt. Die Parteijugend warnt, dass die nächsten Generationen die Zeche für das teure CSU-Wahlgeschenk zahlen müssen.

Junge Union Bayern stimmt gegen Markus Söders Herzensprojekt

Der neue Chef der JU Bayern, Manuel Knoll, hat beim Landestreffen vor wenigen Tagen in Aschaffenburg erlebt, wie schnell die Dinge aus dem Ruder laufen können. Dort stellten mehrere junge Frauen den Antrag, die Ausweitung der Mütterrente zu stoppen – und bekamen nicht nur viel Beifall, sondern auch eine Mehrheit.

Von einem Aufstand gegen Söder mag das weit entfernt sein. Aber dass die jungen Leute in der CSU sich ganz offiziell ausgerechnet gegen das Prestigeprojekt des Parteichefs positionieren, ist durchaus bemerkenswert. Und auch im Bundestag droht Ungemach.

Die jungen Abgeordneten der Unionsfraktion halten das Rentenpaket der eigenen Regierung in seiner aktuellen Form nicht für zustimmungsfähig. In Berlin kursiert ein entsprechender Beschluss der Gruppe aus 18 Parlamentariern, der auch unserer Redaktion vorliegt. Bei den knappen Mehrheitsverhältnissen im Parlament muss der Kanzler das ernst nehmen. CDU, CSU und SPD haben nur einen Puffer von zwölf Stimmen. Mit anderen Worten: Die jungen Rebellen beweisen nicht nur Gratismut, indem sie folgenlos ein bisschen aufbegehren. Sie könnten die Rentenpläne tatsächlich ausbremsen, die eigentlich noch in diesem Jahr verabschiedet werden und am 1. Januar in Kraft treten sollen.

Die Kritiker bemängeln nicht nur die Mehrkosten durch die Mütterrente, sondern auch, dass Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) das Rentenniveau über das Jahr 2031 hinaus nicht antasten will. Im Gegenteil: Die Renten sollen auch dann einen Prozentpunkt höher bleiben als gesetzlich vorgeschrieben. Aus Sicht der JU sind das ungedeckte Schecks, die weder der Koalitionsvertrag noch die Kassenlage hergibt. Schecks jedenfalls, die sie nicht unterschreiben will.

Merz und Söder bleibt nicht viel Zeit, um die Sache zurechtzubiegen. Am Ende wird es auf den Kanzler ankommen, der schließlich gerade erst betont hat, er sei der erste Regierungschef seit 1998 mit eigenen Kindern und habe deshalb ein besonders gutes Gespür dafür, was junge Menschen umtreibt. Diese Analyse scheint man selbst in der JU zumindest nicht uneingeschränkt zu teilen.