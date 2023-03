Ab Juli steigt die Rente um rund fünf Prozent

Ab Sommer steigt die Rente in Deutschland: Rentnerinnen und Rentern dürfen dann mit mehr Geld rechnen.

Ab Sommer gibt es mehr Geld für Renterinnen und Rentner in Deutschland: Zum ersten 1. Juli steigt die Rente in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in Ostdeutschland um 5,86 Prozent. Das gab das Bundesarbeitsministerium am Montag bekannt. Sowohl in den neuen als auch den alten Bundesländern gelte damit ein gleich hoher aktueller Rentenwert. (vschm/dpa)

