Verfassungsgericht soll Macrons Rentenreform absegnen

Am Freitagabend soll das höchste Gericht über die Verfassungsmäßigkeit des umstrittenen Gesetzes entscheiden. Das Land befrieden wird das Urteil wohl nicht.

Überall in Frankreich gingen am Donnerstag beim zwölften Streik- und Protesttag gegen die Rentenreform tausende Menschen auf die Straße. Oder vielmehr fast überall. Denn rund um den Sitz des Verfassungsrates in Paris waren Demonstrationen bereits ab Donnerstag und noch bis zum Samstagmorgen verboten. Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften riegelte den Bereich um das Gebäude gegenüber dem Louvre ab. Zu sehr wurden Unruhen an diesem für die Umsetzung des umstrittenen Gesetzes so wichtigen Ort befürchtet.

Am Freitagabend sollen die neun Mitglieder der Instanz als oberste Hüterin der französischen Verfassung über das Schicksal der Rentenreform entscheiden: sie ganz oder in Teilen kippen oder absegnen. Angerufen hatten sie sowohl große Teile der Opposition als auch Premierministerin Élisabeth Borne, um juristische Klarheit zu erlangen und den Vorwurf der Unrechtmäßigkeit auszuräumen.

Ein Scheitern der Reform wäre eine Schmach für Macron

Seit seiner Gründung im Jahr 1958 hat der Verfassungsrat nur 17 Gesetze komplett kassiert. Seine Mitglieder gelten als regierungsnah. Zwei von ihnen wurden von Präsident Emmanuel Macron selbst ernannt. Vorsitzender ist allerdings der sozialistische Ex-Premierminister Laurent Fabius, dem ein schwieriges Verhältnis zu Macron nachgesagt wird. Es handelt sich um das wichtigste Projekt in dessen zweiter Amtszeit. Ein Scheitern der Reform wäre eine schwere Niederlage für ihn.

Seine Gegner legten hingegen große Hoffnungen in die Entscheidung der drei Richterinnen und sechs Richter als letzte Möglichkeit, das Gesetz noch abzuwenden. Es sieht die Anhebung des Mindestrentenalters von 62 auf 64 Jahre und zugleich die Beschleunigung der Einzahldauer auf 43 Jahre für eine abschlagsfreie Rente vor. Kritiker argumentieren, dass vor allem Menschen, die früh in den Job eingestiegen sind und oftmals körperlich anstrengende Arbeiten vollbringen, gegenüber Akademikern benachteiligt werden, für die sich wenig ändert.

Das Vorgehen der Regierung ist umstritten

Unter Verfassungsrechtlern umstritten ist vor allem die Art und Weise, wie die Regierung die Reform umsetzte. Indem sie sie als Nachtragshaushaltsgesetz zur Sozialversicherung deklarierte, konnte sie dieses in Turbogeschwindigkeit durch das Parlament bringen. Nur insgesamt 35 Tage durften die Abgeordneten darüber debattieren. Während der Senat es schließlich absegnete, umging Regierungschefin Borne ein Votum in der Nationalversammlung. Denn bis zuletzt erschien unsicher, ob genügend Pro-Stimmen auch aus der Opposition zusammenkommen würden. Stattdessen griff Borne auf den Verfassungsartikel 49.3 zurück, der es ihr erlaubte, die Reform ohne eine finale Abstimmung zu verordnen.

Lesen Sie dazu auch

Eigentlich steht der Regierung diese Art Waffe nur einmal pro Sitzungsperiode zur Verfügung – außer im Falle eines Haushaltsgesetzes, das zeitnah beschlossen werden muss, um Blockaden zu vermeiden. Deshalb hat es die Regierung zu einem solchen erklärt. Dies kritisierten viele Juristen wie Jean-Philippe Derosier, Spezialist für öffentliches Recht: „Es gibt keine Dringlichkeit für die Reformierung des Rentensystems“, sagte er gegenüber der Zeitung Le Monde. Vielmehr habe es sich um eine politische Entscheidung der Regierung gehandelt, um ihr Projekt schnell durchzuziehen.

Die Gewerkschaften wollen weiter protestieren

Als kontrovers gilt zudem, dass das Gesetz Maßnahmen vorsieht, die eher unter das Arbeitsrecht fallen und den französischen Haushalt nicht betreffen, wie die Pflicht für große Unternehmen, eine bestimmte Zahl an über 55-Jährigen anzustellen und dies offenzulegen. Im Fall einer Streichung bestimmter Passagen gilt der Rest der Reform dennoch als umgesetzt. Dann stellt sich noch die Frage, ob der Verfassungsrat grünes Licht für ein Referendum gibt. Dafür müssten 4,8 Millionen Stimmen zusammenkommen, bevor sich das Parlament erneut damit befasst. In Umfragen gaben 74 Prozent der Befragten an, sie würden an einer solchen Abstimmung gegen die Rentenreform teilnehmen. Die Gewerkschaften haben in jedem Fall eine Fortsetzung ihrer Proteste und eine Großveranstaltung am 1. Mai angekündigt.