Rentenreform

vor 17 Min.

Ein Königreich für einen Präsidenten: Wie Macron Frankreich spaltet

Plus Obwohl die Rentenreform beschlossen ist, gehen die Proteste gegen sie weiter. Im Fokus: Emmanuel Macron, dessen Regierungsstil aus der Monarchie zu stammen scheint.

Von Birgit Holzer Artikel anhören Shape

Das royale Bankett ist ausgefallen oder vielmehr verschoben. Auf einen Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft, an dem Frankreich wieder zur Ruhe gekommen ist. Vielleicht. Emmanuel Macron hat in Aussicht gestellt, dass König Charles III. seinen für diese Woche geplanten Staatsbesuch „zu Beginn des Sommers“ nachholen wird. In der Hoffnung, dass sich dann der Abfall nicht mehr auf den Gehwegen von Paris türmt, dass Schulen und Ämter wieder geöffnet sind, Züge und Metros nach Plan fahren. Beim zehnten Streik- und Protesttag seit Ende Januar gingen an diesem Dienstag erneut Hunderttausende gegen Macrons Rentenreform auf die Straße.

Chaos in Frankreich schadet Macrons Image als Reformer

Angesichts dieser Lage erschien es undenkbar, dass der französische Präsident und der britische Monarch wie vereinbart zu Wochenbeginn die Prachtstraße Champs-Élysée hinunterfahren und im Schloss Versailles dinieren. Stattdessen reisen Charles und seine Ehefrau Camilla an diesem Mittwoch direkt von London nach Berlin. Ihr erster Auslandsbesuch in der neuen Funktion findet also nicht in Frankreich, sondern in Deutschland statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen