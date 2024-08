Diebe klauen Grabschmuck – mindestens 30.000 Euro Schaden

Auf zwei Friedhöfen im Rhein-Neckar-Kreis haben Diebe Grabschmuck gestohlen und in einem Fall einen Schaden von geschätzt 30.000 Euro verursacht. In Oftersheim seien unter anderem Kupferschalen, Laternen und Statuen entwendet worden, teilte die Polizei mit. Der Raubzug soll zwischen Dienstag und Mittwoch stattgefunden haben.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag hätten noch unbekannte Täter in Plankstadt zugeschlagen. Hier sei in einen Schuppen eingebrochen und an etwa 35 Gräbern diverser Metallschmuck gestohlen worden. Die Höhe des Schadens in Plankstadt war bislang nicht bekannt. Ob die Taten zusammenhängen, blieb vorerst unklar.