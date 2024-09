Ricarda Lang: „Wir sind unter die Räder gekommen“

Ricarda Lang tritt in Berlin allein vor die Fernsehkameras. Die Co-Parteivorsitzende wirkt angespannt, ihr Blick ist ernst. Lang spricht kurz nach der ersten Prognose zur Landtagswahl in Brandenburg von einer „herben Enttäuschung“ für ihre Partei. „Es wird ein langer Abend“, sagt sie mit Blick auf das knappe Ergebnis und analysiert: „Wir sind unter die Räder gekommen“. Ihre Partei habe sich im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und AfD nicht profilieren können. „Wir müssen näher ran an die Lebensrealität der Menschen“, sagt sie. Das sei den Grünen zuletzt nicht gelungen.

Die Grünen haben ihr Ergebnis von vor fünf Jahren den ersten Zahlen zufolge halbiert. 2019 erreichte die Partei noch fast 11 Prozent und holte ein Direktmandat in Potsdam. Es war damals das historisch beste Ergebnis der Grünen in Brandenburg. Bei dieser Landtagswahl wurde der Abend zur Zitterpartie. Laut aktuellen Zahlen scheitern die Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde. Durch die Grundmandatsklausel, die in Brandenburg gilt, hätte der Partei auch ein Direktmandat gereicht, um ins Landesparlament einzuziehen. Gute Chancen wurden Marie Schäffer in Potsdam ausgerechnet. Doch auch sie verpasste das Mandat.

Die Grünen haben in Brandenburg massiv an Zustimmung verloren. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen zeigten bereits gezeigt, dass es die Partei im Osten nicht einfach hat. Vielen Wählerinnen und Wählern gilt sie dort weiterhin vor allem als Verbotspartei. Die Ampel-Regierung steckt zudem im Umfragetief und viele Grünen-Sympathisanten könnten heuer ihre Stimme Dietmar Woidke gegeben haben, in der Hoffnung, die AfD zu verhindern. Dieses taktische Wählen sei, sagte Lang in Berlin, ein Grund für das schlechte Abschneiden ihrer Partei.

Ernüchterndes Ergebnis für die Grünen in Brandenburg. Außenministerin Annalena Baerbock (2.vl.) mit den Spitzenkandidaten Benjamin Raschke (2.v.r.) und Antje Töpfer (r.) reagieren auf die Prognose. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Nach diesem Wahlsonntag geht die Kursbestimmung bei den Grünen weiter. Bereits nach dem schwachen Ergebnis bei der Europawahl im Juni starteten Diskussionen über eine Neuausrichtung. Die Jugendorganisation kritisierte die Verschärfungen in der Asylpolitik der Bundesregierung, die Diskussionen über Schwerpunktthemen wie Innere Sicherheit und Abschiebungen hat an Schärfe zugelegt. Die Parteispitze versucht den Spagat, die linke Öko-Nische zufriedenzustellen und gleichzeitig mehr in die Mitte zu rutschen, um Stimmen der Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Massentauglich werden und zugleich die Stammwähler nicht vergraulen, das ist ein Drahtseilakt.

Die Grünen haben viel Spitzenpersonal, aber setzen wenige Themen

In den Wahlkämpfen im Osten setzte die Partei darauf, sich als die Partei für den Erhalt der Demokratie und gegen Nazis aufzustellen. Nach dem Motto: Wer gegen rechts ist, der wählt Grün. Diese Rechnung ging nicht auf. Die Grünen schafften es nicht, Themen zu setzen oder Antworten auf die Sorgen der Menschen zu finden, wie Co-Chef Omid Nouripour konstatierte. Die Stimmenzuwächse für Dietmar Woidke hätten seine Partei „natürlich einen Preis gekostet“, sagte er im ZDF. Er hoffe auf eine Wiederkehr jener Zeiten, in den auch wieder „Programm zählen“ und „nicht nur taktisches Wählen“. Gleichzeitig zeigte Nouripour Verständnis, dass Stimmen an die SPD gingen, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern.

Im Gegensatz zur FDP mangelt es bei den Grünen nicht an Spitzenpersonal. Die Partei hat so viele bekannte Gesichter wie kaum eine andere Partei. Auch das ist ein Spagat: Annalena Baerbock und Robert Habeck stehen als Kabinettsmitglieder für die Politik der Bundesregierung. Vom Alltag der Menschen scheint das einstige Traum-Duo der Grünen jedoch weit entfernt.