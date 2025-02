Robert Habeck weist Plagiatsvorwürfe an Doktorarbeit zurück

Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck weist Plagiatsvorwürfe an seiner Doktorarbeit zurück. Wie Habeck am Montag mitteilte, wolle er mit den Vorwürfen, die wenige Tage vor der Bundestagswahl am 23. Februar veröffentlicht wurden, transparent umgehen. Er kenne die Vorwürfe an seiner Dissertation, die er vor 25 Jahren in Hamburg geschrieben hatte, und habe sie vorab prüfen lassen können. Die Ombudsstelle der Universität Hamburg bestätigte, dass bei der Arbeit „kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt“. Der Plagiatsjäger Stefan Weber erhebt dagegen Anschuldigungen gegen Habeck.

Wie Habeck in einem Statement bei dem Kurznachrichtendienst X mitteilte, habe er sowohl die Ombudsstelle der Uni sowie den Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina um eine Einschätzung zu seiner Doktorarbeit gebeten. Auch letzterer habe „keine Zweifel an der Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Arbeit“ geäußert.

Habeck weist Anschuldigungen von Stefan Weber zurück

„Die Anschuldigungen – übrigens nicht wie sonst Textplagiate, sondern Ungenauigkeiten in den Fußnoten – stammen vom Plagiatsjäger Stefan Weber“, erklärt Habeck weiter. Wer Weber beauftragt und bezahlt habe, wisse er nicht. Die Vorwürfe richten sich gegen Habecks Doktorarbeit aus dem Jahr 2000 mit dem Titel „Die Natur der Literatur. Zur gattungstheoretischen Begründung literarischer Ästhetizität“.

Habeck schrieb in seinem Statement zudem, dass Weber auch Vorwürfe gegen die Doktorarbeit seiner Frau erheben werde. „Meine Frau kandidiert aber für kein politisches Mandat. Sie ist nicht Teil dieses Wahlkampfs. Ich bitte darum, meine Familie rauszuhalten“, so der Bundeswirtschaftsminister.

Stefan Weber gilt als umstrittener Plagiatsjäger

Besagter Stefan Weber, ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler, gilt als umstrittener Plagiatsjäger. Kritiker werfen ihm immer wieder vor, politisch voreingenommen zu sein und der politischen Rechten nahezustehen. In Deutschland wurde er durch die Vorwürfe gegen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und die Journalistin der Süddeutschen Zeitung, Alexandra Föderl-Schmid, bekannt. Auf X reagierte Weber auf die Darstellung Habecks. Er schrieb: „Herr Habeck, Sie schwindeln.“ Es gehe nicht um „Ungenauigkeiten in den Fußnoten“, sondern darum, dass er „methodisch eine Quellenarbeit simuliert“ habe, „die nicht stattgefunden hat“. Zudem habe Habeck „sehr wohl auch Textfragmente plagiiert“, wirft der Österreicher Habeck vor.

In der Stellungnahme der Universität Hamburg (externer Link) heißt es, dass die Einrichtung den Verdacht auf Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis „sehr ernst“ nehme und diese durch die Ombudsstelle untersuchen lassen habe. „Zur Überprüfung der Hinweise wurde eine Person mit ausgewiesener wissenschaftlicher Fachexpertise hinzugezogen, die diese im Einzelnen sorgfältig begutachtet und fachlich eingeordnet hat“, erklärt die Universität.

Plagiate in Habecks Dissertation? Uni Hamburg widerspricht den Vorwürfen

In einer Gesamtbewertung sei im Ergebnis festgestellt worden, „dass gemäß den Regeln der UHH kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, da weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gegen die Standards der guten wissenschaftlichen Praxis verstoßen wurde“, erklärt die Universität. Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Die Eigenständigkeit der Forschungsleistung, die die Dissertation der besagten Person darstellt, wurde durch dieses Prüfungsergebnis bestätigt.“

Man habe das Ergebnis der Prüfung übermittelt, dabei „zusätzlich Empfehlungen zur Überarbeitung einzelner Zitate und Fußnoten der Dissertation übermittelt“. Diese Empfehlungen würden auf den „heutigen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“ beruhen, „welche zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit zum Teil noch nicht in gleicher Weise formalisiert waren“, heißt es weiter. Die Ombudsstelle prüfe derzeit zudem neue Hinweise, welche der Uni nach der Überprüfung mitgeteilt worden seien.