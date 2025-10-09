„Der Frust macht die Ränder stärker“: Robin Alexander über die schwache politische Mitte

Kaum einer hat einen derart guten und exklusiven Blick hinter die Politik-Kulissen wie Robin Alexander. Nun war der stellvertretende Chefredakteur der Welt bei „Augsburger Allgemeine Live“ zu Gast und berichtete im Gespräch mit Chefreporterin Stephanie Sartor und Chefredakteur Peter Müller von seinen Einblicken ins Zentrum der deutschen Politik. Im Fokus standen dabei nicht nur die Protagonisten in Berlin, sondern auch Alexanders Arbeitsweise als Journalist.

Robin Alexander schilderte, wie sich in den entscheidenden Monaten der Energiekrise politische Gräben überbrücken ließen: „Im Angesicht einer großen Bedrohung gelang es, Profilierungszwang und parteitaktische Machtspiele zurückzustellen. Die Bunkerrunde verstand sich in den entscheidenden Monaten als Mannschaft.“ Mit diesen Worten beschrieb Alexander, wie es einem geheimen Komitee der Bundesregierung – der sogenannten „Bunkerrunde“ – gelang, die Gasspeicher trotz des russischen Angriffskriegs zu füllen.

Robin Alexander über Politik in Deutschland: „Die Mitte wird immer schmaler“

Ein weiteres Thema war die gegenwärtige Schwäche der politischen Mitte in Deutschland. Alexander diagnostiziert einen beunruhigenden Trend: „Die Mitte wird immer schmaler und dadurch wird die Mitte zusammengezwungen. Diese zusammengezwungene Mitte, die immer weniger Möglichkeiten hat, produziert schlechtere Ergebnisse und die schlechteren Ergebnisse produzieren Frust – und der Frust macht wieder die Ränder stärker.“ Im Gespräch zeichnete er damit das Bild eines politischen Teufelskreises, der nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu beobachten sei.

Auch zum Einfluss der Medien und seiner eigenen Arbeit als Politikjournalist äußerte sich Alexander selbstkritisch und nachdenklich: „Ein Grundproblem von unserem Journalismus ist doch, da drängt sich zwischen Ihnen als Journalist und den Leser ein Dritter, nämlich der Algorithmus. Der Algorithmus treibt die Wut, treibt die Emotionen, treibt die Spaltung. Und wir haben noch kein Mittel gefunden, damit umzugehen.“ Diese Analyse verbindet Alexander mit einem Plädoyer für differenzierte Betrachtungsweisen im öffentlichen Diskurs.

Der außergewöhnlich offene Abend zeigte nicht nur aktuelle politische Bruchlinien, sondern gewährte zugleich Einblicke in den Arbeitsalltag eines der bekanntesten Politik-Journalisten Deutschlands. Wer tiefer eintauchen möchte: Das komplette Gespräch gibt es im Podcast „Augsburger Allgemeine Live“.

