Baerbocks Überlegungen zu einem Ukraine-Bundeswehreinsatz stoßen auf harsche Kritik

Die Überlegungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, im Fall eines Waffenstillstandes auch die Bundeswehr zur Friedenssicherung in der Ukraine einzusetzen, stoßen auf heftige Kritik in der Union. Die Äußerungen der Grünen-Ministerin seien gedankenlos und Zeichen einer falschen Ukrainepolitik der Bundesregierung, sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen unserer Redaktion.

Röttgen fassungslos über Baerbocks Ukraine-Pläne

„Ich habe für dieses voreilige und leichtfertige Reden über deutsche und europäische Militäreinsätze kein Verständnis“, betonte Röttgen und fügte hinzu: „Weiß Frau Baerbock, über was sie redet? Bei einer über 2000 Kilometer langen Land- und Seegrenze zwischen Ukraine und Russland?“

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen: „ „Weiß Frau Baerbock, über was sie redet?" Foto: Christoph Söder, dpa

Die Äußerungen Baerbocks seien logische Konsequenz einer verfehlten Sicherheitspolitik der Bundesregierung unter SPD-Kanzler Olaf Scholz, kritisierte Rötten. „Die Aussage der Außenministerin zeigt, wie falsch die Politik der Scholz-Regierung ist, die Ukraine bis zum heutigen Tag unzulänglich zu unterstützen“, betonte er. „Für diese Politik und ihre Folgen trägt Frau Baerbock als Außenministerin Mitverantwortung“, kritisierte der CDU-Politiker.

CDU-Außenpolitiker fordert Grüne zum Bruch der Koalition mit SPD auf

Röttgen forderte die Grünen auf, zusammen mit der Union im Bundestag auch gegen Widerstände der SPD für eine echte Wende der Ukraine-Politik zu sorgen. „Statt über einen möglichen, zukünftigen Einsatz deutscher Truppen zu sprechen, sollten jetzt auch die Grünen Konsequenzen ziehen, die Scholz-Regierung verlassen und gemeinsam mit uns alles für eine angemessene und notwendige Unterstützung der Ukraine tun“, forderte der Außenpolitiker.

Baerbock hatte am Dienstag in Brüssel im Fall eines Waffenstillstandes zwischen der Ukraine und Russland deutsche Soldaten zur Friedenssicherung ins Spiel gebracht Neben Sicherheitsgarantien wie einer Nato-Mitgliedschaft stehe auch eine internationale Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstandes im Raum, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Nato-Außenministertreffen in Brüssel. Auf die Frage nach einer möglichen deutschen Rolle dabei sagte sie, man werde natürlich alles, was dem Frieden in der Zukunft diene, «von deutscher Seite mit allen Kräften unterstützen».

Baerbock erwägt mit Blick auf USA Friedenstruppe vor

Die Frage, wer im Fall der Fälle eine Friedenstruppe stellen könnte, stellt sich derzeit vor allem vor dem Hintergrund des bevorstehenden Machtwechsels in den USA. In Brüssel wird nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump als Präsident versuchen könnte, die Ukraine und Russland zu Verhandlungen zu drängen. Dafür könnte er zum Beispiel der Ukraine androhen, im Fall einer Verweigerungshaltung die Militärhilfe einzustellen. Russlands Präsidenten Wladimir Putin könnte er hingegen in so einem Fall ankündigen, die Militärhilfe für Kiew noch einmal auszubauen.

Die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte bereits am Wochenende gesagt, dass sie es für denkbar hält, dass europäische Soldaten einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine absichern. Die Soldaten dafür könnten ihren Angaben zufolge auch aus Ländern kommen, die sich bereits in der Vergangenheit offen für Gespräche über eine Truppenentsendung geäußert hatten. Dazu zählen zum Beispiel Frankreich oder die baltischen Staaten. (mit dpa)