Noch heute: Sachsens Innenminister Wöller soll entlassen werden

Am Freitag wird es wohl zu einem Paukenschlag im politischen Sachsen kommen: Innenminister Roland Wöller soll nach mehreren Skandalen entlassen werden.

Polizeiskandal, Vetternwirtschaft und umstrittene Äußerungen: Die Skandale rund um den CDU-Politiker Roland Wöller wurden nun doch zu viel. Am Freitag soll der Innenminister von Sachsen entlassen werden. Das hat die Sächsische Zeitung herausgefunden. Landesregierungschef Michael c ( CDU) wird um 12.30 Uhr ein Statement abgeben. In diesem wird die offizielle Entlassung Wöllers erwartet.

Schuster soll Nachfolger von Wöller als Innenminister von Sachsen werden

Ein Nachfolger für Wöller steht wohl auch schon fest: Dieser soll CDU-Innenpolitiker Armin Schuster werden. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter und war zuletzt Präsident für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Zunächst wird Schuster wohl mit Aufräumarbeiten und der Schaffung von Vertrauen beschäftigt sein. Wöller war nämlich in einige Skandale und Affären verwickelt.

Skandale um Wöller: Munitionsskandal, Vetternwirtschaft, Dienstreise

Der MDR berichtete jüngst, dass der scheidende Innenminister eine Studienfreundin seiner Frau für den Chefposten der sächsischen Polizeihochschule vorgesehen hat. Daraufhin hatte die Polizeigewerkschaft Wöllers Rücktritt gefördert. In der sächsischen Polizei waren in dessen Amtszeit noch weitere Affären aufgetreten: Ein Munitionsskandal, ein verbotenes Aufnahmeritual und zuletzt eine zweifelhafte Dienstreise hatten für Aufsehen gesorgt. Bei Letzterer soll das Mobile Einsatzkommando (MEK) Leipzig einen Skiurlaub in den Alpen in einem Vier-Sterne-Hotel als Fortbildungsreise deklariert haben.

Wöller hatte danach auch mit seiner Reaktion für Kritik gesorgt. Er zeigte sich "erschüttert, aber nicht überrascht". Ganz überraschend kommt nun auch seine Entlassung nicht. Nach den jüngsten Rücktrittsforderungen, die Wöller ignorierte, wurde der Druck auf Kretschmer hoch.