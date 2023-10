"RTL Wasserspiele" 2023: Promis werden nass gemacht - alle Infos rund um die Show

"RTL Wasserspiele" 2023: Hier kommen alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren, Ort, Termin, Übertragung im TV oder Live-Stream und Wiederholung.

Die " RTL Wasserspiele" bieten auch dieses Jahr wieder für die Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit, sich ordentlich nass zu machen. Acht Promis werfen sich in ihre Badeklamotten und messen sich in einem verrückten Wasser-Wettkampf. Die Teilnehmer müssen in acht verschiedenen Spielen gegen ihre Widersacher antreten. Von uns bekommen Sie die alle wichtigen Infos rund um die "RTL Wasserspiele" 2023.

Termin und Ort der "RTL Wasserspiele" 2023

RTL bringt die "RTL Wasserspiele" am Samstag, 21. Oktober 2023, zur besten Sendezeit auf die Endgeräte: 20.15 Uhr, Primetime.

Ort des Geschehens ist der Siam Park auf Teneriffa. Mit über 29 Rutschen, darunter dem "Tower of Power" (28 Meter freier Fall) und einem Wellenbecken mit bis zu 4 Meter hohen Brechern gehört die Anlage zu den größten ihrer Art weltweit. Das Wasser von den Rutschen wird anschließend zum Bewässern der Planzen genutzt, behauptet der Sender. Mit oder ohne Chlor? Wie auch immer: Der Siam Park hat 2023 zum neunten Mal in Folge den Titel "Bester Vergnügungspark der Welt" abgeräumt, den ein Online-Portal jedes Jahr vergibt.

"RTL Wasserspiele" 2023: Die Kandidaten

RTL hat die folgende Kandidaten-Liste veröffentlicht:

Zsolt Sándor Cseke (35), Profi-Tänzer, Tanzlehrer

­­­­­­­­­­­­­­­Julia Römmelt (29), Model, Playmate

Filip Pavlovic (29), Moderator, Schauspieler, Entertainer

Cecilia Asoro (27), Model, Reality-Darstellerin, Persönliche Assistenz

Fernanda Brandao (40), Fitness Coach, Entertainerin

Dominik Stuckmann (31), Bachelor 2022

Elena Miras (31), Reality-Darstellerin

Michael "Mimi" Kraus (39), Ex-Handballprofi, Unternehmer

Moderatoren der "RTL Wasserspiele" 2023

Durch die Spielshow führen Laura Papendick und Jan Köppen, während Oliver Pocher als Bademeister für Stimmung sorgt und die Teilnehmer anspornt.

Übertragung der "RTL Wasserspiele" 2023 im TV und Live-Stream - gibt es eine Wiederholung?

Sie haben die Möglichkeit, "RTL Wasserspiele" 202 zur angegebenen Sendezeit problemlos im herkömmlichen linearen TV-Programm von RTL anzuschauen. Gleichzeitig wird die Show auch auf der Streaming-Plattform RTL+ übertragen. Hier können Sie dann später auch die Wiederholungen abrufen.

Die Grundversion von RTL+, genannt "Free", ist vollständig kostenfrei. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Sendungen der RTL-Sendergruppe wie RTL, Vox und andere mindestens sieben Tage nach ihrer TV-Ausstrahlung online anzusehen. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine einfache Registrierung.

Wenn Sie allerdings Live-Übertragungen und zusätzliche Extras nutzen möchten, gibt es die "Premium"-Version. Diese erfordert eine monatliche Gebühr von 6,99 Euro. Für diejenigen, die weitere Vorteile wie das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten wünschen, bietet RTL+ "Max" eine Option. Hier beginnen die Kosten bei 9,99 Euro pro Monat für zwei HD-Video-Streams, steigen jedoch ab dem vierten Monat auf 12,99 Euro. Es gibt auch eine "Family"-Version, die zunächst 14,99 Euro kostet, jedoch ab dem vierten Monat auf 18,99 Euro erhöht wird. Neukunden können alle kostenpflichtigen Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist ach Ablauf dieser Testphase beträgt einen Monat. Für aktuelle und ausführliche Informationen zu den Konditionen verweisen wir Sie auf die offizielle Website des Anbieters.

Die Show "RTL Wasserspiele" ist eine Produktion der RTL Studios im Auftrag von RTL Deutschland. Inhaltlich verantwortlich sind seitens RTL Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) und Jochen Mast (Executive Producer) unter der Leitung von Unterhaltungschef Markus Küttner.