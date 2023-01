Verteidigungsministerin Lambrecht und ihre Skandale

Sehr geehrter Herr Josef S.



Bei Frau Lambrecht musste niemand recherchieren. Die hat ihr Unvermögen ganz von Alleine öffentlich gemacht. Denken Sie nur an den Denkwürdigen Auftritt im Bundestag, mit dem sie uns die großartige Defensivwaffe Gepard vorgestellt hat, die gar kein Panzer ist. Oder schauen Sie sich das im Artikel verlinkte Video an. Das hat die ganz Alleine online gestellt.



Das allerdings wieder nur an an diesem äußern Erscheinungsbild allgemeinen Unvermögens herum kritisiert wird, ist schon eher bezeichnend.

Das Inhaltliche ist noch viel katastrophaler. Die Frau war nicht in der Lage einen ordentlichen Haushalt aufzustellen. Man denke nur an das Gezerre mit dem Finanzminister, als vergessen wurde, Geld für genügend Munition in den Haushalt einzustellen. Lambrecht hielt an dem völlig abartigen Auslandseinsatz in Mali fest. Unter Lambrecht ging die BW mit fehlender Winterausrüstung ins Baltikum. Hören Sie sich die entsprechenden Interviews mit Frau Höger an, die von fehlender Unterwäsche sprach. Das irre Beschaffungswesen in der BW, den lähmende Bürokratismus wird die Frau wohl gar nicht bemerkt haben.



Am Ende bleibt noch festzuhalten, das Kanzler Scholz noch vor 6 Tagen erklärt hat, das er Lambrecht für eine „erstklassige Verteidigungsministerin“ halte. „Daran hat sich nichts geändert“. Er „arbeitet gut und vertrauensvoll mit der Ministerin“ zusammen. Also entweder kommt da wieder Scholz Vergesslichkeit durch oder seine Aussagen sind nicht mehr ernst zu nehmen.







