Wegen Zurückhaltung der Banken: Waffenindustrie will nachhaltig sein

Die Rüstungsindustrie fordert, ihre Geschäfte als nachhaltig einzustufen und erhofft sich davon finanzielle Unterstützung. Manche Banken zeigen aber die kalte Schulter.

Nachhaltig kann vieles sein, ob Ökostrom nutzen oder Müll vermeiden. Und Waffengeschäfte? Wohl kaum, dürften die meisten Bundesbürger denken. Deutschlands Rüstungsbranche fordert aber genau das: die Einstufung ihrer Geschäfte als nachhaltig. Das sollte aus ihrer Sicht im Rahmen eines EU-Regelwerks geschehen, für das derzeit Vorarbeiten laufen: die sogenannte Sozialtaxonomie. Das Papier soll Leitplanken aufzeigen für nachhaltige Investments und damit Europas Wirtschaft auf Innovationen trimmen.

Unlängst hatte die Umwelttaxonomie für Aufsehen gesorgt, hierin bewertete die EU-Kommission Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig. In den kommenden Jahren könnte mit der Sozialtaxonomie ein separates Regelwerk zur Nachhaltigkeit folgen – die EU-Kommission könnte dies 2023 oder 2024 beschließen. Zu diesem angedachten Regelwerk bringt sich nun die Waffenbranche in Stellung.

Banken werden zurückhaltender bei Geschäften mit Waffenfirmen

„Ohne unsere Rüstungsgüter gäbe es keine Sicherheit und keinen Frieden, dies sollte die EU bei der Erarbeitung neuer Vorgaben berücksichtigen“, argumentiert Hans Christoph Atzpodien vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Er sagt das vor dem Hintergrund finanzieller Unwägbarkeiten, mit denen Rüstungskonzerne konfrontiert sind: Banken werden zunehmend zurückhaltender bei Geschäften mit Waffenfirmen – deren Bitte um Bankgarantien, Kredite oder Währungsgeschäfte werde oft abgelehnt.

Die EU-Sozialtaxonomie wäre aus Sicht der Rüstungsbranche eine gute Gelegenheit, um die finanziellen Perspektiven aufzuhellen. Eine Expertengruppe schreibt derzeit eine Art Empfehlung an die EU-Kommission. Es geht darum, inwiefern soziale Komponenten bei Geschäften positiv bewertet werden, etwa gute Arbeitsbedingungen oder insgesamt die Wahrung von Menschenrechten. Ist dies der Fall, würden besagte Geschäfte im Rahmen einer EU-Taxonomie als sozial nachhaltig bewertet – das wäre ein Signal an Fondsmanager und andere Investoren, solche Geschäftstätigkeiten zu unterstützen.

Verweigern Banken Rüstungskonzernen die Finanzierung?

Im allgemeinen Trend zur Nachhaltigkeit wäre das ein wichtiges Zeichen an den Finanzmarkt. Zu der Branche gehören der Panzerfabrikant Rheinmetall, der Radarhersteller Hensoldt und die Gewehrfirma Heckler & Koch. Der Finanzchef von H&K, Björn Krönert, sagt, seine Firma habe gegenüber deutschen Banken einen schweren Stand, was Folgen für die laufende Umschuldung habe. „Weil die deutschen Banken und andere deutschen Finanzakteure auf Distanz gehen zu uns, müssen wir bei der Finanzierung den Blick ins europäische und außereuropäische Ausland richten – das kann doch nicht im Sinne der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik sein.“

Lesen Sie dazu auch

Und was sagen die Banken? Am klarsten ist die Haltung der Bayerischen Landesbank – die hat die Finanzierung von Rüstungsgütern für den Export ausgeschlossen. Und was sagt die Politik? Aus den Fraktionen der Ampel-Koalition kommt keine Unterstützung für die Forderung der Waffenbranche. Und das Bundesfinanzministerium teilt nur mit, man könne zur Finanzierungssituation der Rüstungsindustrie keine Aussage treffen. (Wolf von Dewitz, dpa)