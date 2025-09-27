Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

Die Ukraine hat bei einem Drohnenangriff eine Ölpumpstation in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien an der Wolga beschädigt. Der Schaden sei gering, schrieb der Gouverneur der Region, Oleg Nikolajew. «Die Arbeit des Objekts wurde eingestellt», räumte er zugleich ein. Menschen wurden bei dem Angriff seinen Angaben zufolge nicht verletzt.

Demnach wurde die Station in der Ortschaft Konar getroffen, knapp 60 Kilometer südöstlich der Gebietshauptstadt Tscheboksary. Sie ist Teil der Druschba-Pipeline, über die Russland Öl gen Westen liefert.

Die Ukraine hat zur Abwehr der russischen Invasion in den vergangenen Monaten gezielt Anlagen der Ölindustrie Russlands unter Beschuss genommen. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung der russischen Streitkräfte unterbrochen, andererseits die Finanzierung des Kriegs über Ölexporte erschwert werden.