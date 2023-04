Eurofighter fangen drei russische Militärflugzeuge über Ostsee ab

Drei russische Aufklärungsflieger wurden im internationalen Luftraum über der Ostsee abgefangen. Die Maschinen seien "ohne Transpondersignal" geflogen.

Deutsche und britische Kampfjets patroullierten gemeinsam den Himmel über Estland, Lettland und Litauen. Dabei wurden nach Angaben der Bundeswehr nun drei russische Aufklärungsflieger im internationalen Luftraum über der Ostsee abgefangen. Es handelte sich dabei um zwei Militärmaschinen vom Typ SU-27 und eine IL-20. Diese seien "erneut ohne Transpondersignal" geflogen und von Eurofightern der beiden Nato-Verbündeten abgefangen worden. Das schrieb die deutsche Luftwaffe am frühen Mittwochmorgen auf Twitter.

Die Nato sichert seit 2004 den baltischen Luftraum im Nordosten Europas, weil die Mitgliedsstaaten Estland, Lettland und Litauen eine eigenen Kampfjets besitzen. Die Verbündeten verlegen dazu im regelmäßigen Wechsel Kampfflugzeuge samt Personal in die an Russland grenzenden Ostseestaaten. Die Bundeswehr übergab Anfang April nach acht Monaten die Führung des Nato-Einsatzes zur Luftraumüberwachung an Großbritannien. Die deutsche Luftwaffe wird die deutsche Luftwaffe ihn aber weiter unterstützen. Anfang Mai soll der Einsatz für sie beendet sein und die Rückverlegung beginnen.

Die Nato-Mission "Baltic Air Policing" gewährleistet laut der Bundeswehr seit dem Jahr 2004 als kollektive und defensive Maßnahme zu Friedenszeiten den Schutz des baltischen Luftraums. Zudem trägt sie zur Erhöhung der Flugsicherheit im angrenzenden internationalen Luftraum über der Ostsee bei. Ziel ist die Gewährleistung einer einheitlichen Sicherheit im Nato-Luftraum und die Unterstützung der baltischen Staaten bei der Wahrung ihrer nationalen Souveränität.

Deutsche und britische Kampfjets patrouillieren in gemischten Rotten den Himmel. Da beide Luftstreitkräfte den Eurofighter fliegen, sind die Abläufe am Boden und in der Luft leichter aufeinander abzustimmen. (mit dpa)

