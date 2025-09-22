Russland provoziert weiter an der Nato-Ostflanke

An der Nato-Ostflanke bleibt es unruhig. Wegen einer russischen Militärmaschine über der Ostsee hat die Nato am Sonntag erneut zwei Eurofighter alarmiert. Das zunächst nicht zu identifizierende Luftfahrzeug sei ohne Flugplan und Funkkontakt im internationalen Luftraum unterwegs gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Die Eurofighter starteten auf dem Fliegerhorst Rostock-Laage. Es habe sich um ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20M gehandelt, das mit einer sogenannten Sichtidentifizierung aufgeklärt wurde, so die Luftwaffe.

Der EU- und Nato-Staat Estland hat wegen der Verletzung seines Luftraums durch russische Kampfjets am Freitag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen werde am Montag über die Lage beraten, hieß es in einer Mitteilung des estnischen Außenministeriums. Es sei das erste Mal, dass Estland eine Dringlichkeitssitzung des Gremiums beantragt habe, hieß es. Russland kann dort aber alle Beschlüsse blockieren.

Nato berät nach Artikel 4

Nach estnischen Angaben waren am Freitag drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des baltischen Nato- und EU-Mitglieds eingedrungen. Russland bestritt diese Darstellung. Der estnische Luftraum sei nicht verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das estnische Verteidigungsministerium veröffentlichte daraufhin eine Karte mit der Flugroute der drei Maschinen vom Typ MiG-31. Demnach flogen die Russen nicht in dem schmalen internationalen Korridor über dem Finnischen Meerbusen, sondern etwa zehn Kilometer tief im estnischen Luftraum. Die Jets der Russen seien schließlich von Nato-Kampfflugzeugen aus Italien aus dem Luftraum eskortiert worden, hieß es. Außerdem hatte Polen am Freitagabend gemeldet, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone über der Anlage verletzt. Sie hätten die Bohrplattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, hieß es. Zur Verletzung der Staatsgrenze sei es nicht gekommen.

Auch die Nato-Länder sollen diese Woche zu Beratungen wegen der Vorfälle zusammenkommen. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, hatte ein Sprecher mitgeteilt. Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war erst kürzlich eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab.

Wie Russland ein Stoppschild setzen?

Vor den Nato-Beratungen brachte der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt auch den Abschuss russischer Kampfjets über dem Gebiet des Verteidigungsbündnisses ins Spiel. „Der Kreml braucht ein klares Stoppschild“, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Reinhard Brandl, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe Bundestag und erfahrener Verteidigungspolitiker, argumentierte im Gespräch mit unserer Redaktion so: „Ich würde keine rote Linie aufzeigen, denn diese rote Linie würde sofort ausgetestet werden. Wichtig aber ist eine schnelle und sichtbare Reaktion. Diese Reaktion muss nicht unbedingt etwas mit dem Luftraum zu tun haben. Die Nato hat eine breite Präsenz an der Ostflanke – auch am Boden.“

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Putin testet uns in allen Dimensionen – in der Luft, im Cyberraum oder unter Wasser – und verfolgt genau, wie wir reagieren. Dass der Kreml die Vorfälle rundheraus abstreitet, ist Desinformation in Reinform.“ Sie sei sich sicher, dass die Nato auch diesmal entschlossen und zugleich besonnen reagieren werde.

Deutschlands oberster Soldat: „Beispiellose Verletzung des Luftraums“

Generalinspekteur Carsten Breuer sprach mit Blick auf die russischen Provokationen von einer beispiellosen Verletzung des polnischen Luftraums. „Egal, ob es beabsichtigt war oder ob es unabsichtlich passiert ist: Putin wird unsere Reaktion genau beobachten. Er hat uns als Allianz mit dieser Luftraumverletzung getestet“, sagte Breuer. Er sei sicher, das Bündnis habe diesen Test mit Geschlossenheit und der schnellen Reaktion darauf bestanden.

Breuer will in der Bundeswehr jedenfalls schnell neue Waffensysteme zur Abwehr von Drohnen zum Einsatz bringen. „Eines ist für mich klar: Am Ende wird es vermutlich darauf hinauslaufen müssen, dass wir Drohnen gegen Drohnen einsetzen“, sagte Deutschlands ranghöchster Soldat. In der Menge, wie Russland Drohnen gegen die Ukraine einsetze, sei eine effektive Abwehr „nur im Mix der verschiedenen Fähigkeiten möglich“. Ein „Fehler“ wäre es aber nach seinen Worten, andere Bedrohungen aus dem Blick zu verlieren. „Wir dürfen jetzt nicht sagen, wir schauen nur auf Drohnen. So zentral die Entwicklung von Drohnen für unsere Verteidigungsfähigkeit ist, wir haben nach wie vor Marschflugkörper, Raketen und Luftfahrzeuge, die eine Bedrohung darstellen.“ (dpa, kuep)