Belgorod meldet Tote durch größeren ukrainischen Angriff

Erst am Freitag hatte Russland die Ukraine beispiellos angegriffen. Nun wird ein größerer Angriff auf die russische Grenzregion gemeldet. Zwei Kinder werden getötet. Kiew hält sich bedeckt.

Die Behörden der russischen Grenzregion Belgorod haben einen größeren ukrainischen Angriff mit mindestens zwei Toten gemeldet.

Die ukrainische Armee habe das Zentrum der gleichnamigen Gebietshauptstadt Belgorod beschossen, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Nachmittag auf Telegram mit. Dabei seien zwei Kinder getötet und weitere Menschen verletzt worden. Unabhängig überprüft werden konnten diese Angaben zunächst nicht. Aus Kiew gibt es erst einmal keine offizielle Reaktion.

Menschen sollen sich in Schutzkellern verstecken

Gouverneur Gladkow rief die Menschen in Belgorod zwischenzeitlich dazu auf, sich in Schutzkellern zu verstecken. Zugleich gab es Beschwerden von Anwohnern, dass mehrere Luftschutzräume offenbar abgesperrt und somit nicht zugänglich waren. In sozialen Netzwerken kursierten zudem Videos, auf denen zahlreiche Rauchsäulen und brennende Autos zu sehen sind. In einigen Aufnahmen waren außerdem Explosionsgeräusche und schreiende Menschen zu hören.

Belgorod grenzt an die Ukraine und wird seit Kriegsbeginn vor fast zwei Jahren immer wieder beschossen. Schäden und Opferzahlen stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu denen in der von Russland angegriffenen Ukraine. Erst in der Nacht zum vergangenen Freitag hatte Russland das Nachbarland mit dem bislang schwersten Angriff überzogen. Laut offiziellen ukrainischen Angaben wurden dabei mindestens 39 Menschen getötet.

(dpa)