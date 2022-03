Kehrtwende? Putin mit Gas-Ansage an "unfreundliche Länder"

Wladimir Putin versicherte Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Gas noch nicht in Rubel bezahlt werden muss. Nun lässt der russische Präsident eine Ansage folgen.

Werden die Gaslieferungen von Russland nach Deutschland schon ab Freitag eingestellt? Wladimir Putin hat angeblich ein Dekret unterzeichnet, nach dem ausländische Käufer bereits ab 1. April 2022 Transaktionen im Hinblick auf Energielieferungen mit Rubel zahlen müssen.

Verträge würden demnach gestoppt, falls diese Bedingung vom Westen nicht erfüllt werde, schildert n-tv.

Gas für Deutschland: Meldung um Putin-Forderung sorgt für Wirbel

In Wirklichkeit scheint ein umgehender Stopp der russischen Gasexporte nicht wirklich einzutreten. Vielmehr erklärte der russische Präsident, Abnehmer von Gas müssten bereits für April Rubel-Konten bei der Gazprom-Bank einrichten, so die dpa. Das bedeutet, dass die Bezugsländer von russischem Gas aller Voraussicht nach zunächst auch eine Euro-Zahlung leisten können, woraufhin das Geld in die russische Währung Rubel konvertiert wird.

Sollten Deutschland und weitere "unfreundliche Länder", die Russland seit Beginn des Ukraine-Konflikts mit massiven Sanktionen belasteten, diese Forderung nicht umsetzen, werden die Lieferungen eingestellt, erklärte Putin (69) bei einer Rede im russischen Staatsfernsehen.