US-Reporter offenbar in Russland festgenommen

Ein US-Journalist wurde in der russischen Stadt Jekaterinburg festgenommen. Der Vorwurf laut dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB: Spionageverdacht.

In Russland wurde offenbar ein Journalist aus den USA festgenommen. Laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax wurde Ewan Gerschkowitsch in Jekaterinburg wegen Spionageverdachts verhaftet. Sie beruft sich auf den russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Gerschkowitsch ist ein Reporter des Wall Street Journal.

Reporter aus den USA in Russland festgenommen – FSB begründet Verdacht der Spionage

"Es wurde festgestellt, dass Ewan Gerschkowitsch auf Anweisung von amerikanischer Seite Informationen über die Aktivitäten eines der Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes sammelte, die ein Staatsgeheimnis darstellen", begründete der FSB die Festnahme: "Beim Versuch, an geheime Informationen zu gelangen, wurde ein Ausländer in Jekaterinburg festgenommen".

Für das Wall Street Journal berichtete Gerschkowitsch aus einem Büro in Moskau über Russland und den Krieg in der Ukraine. Er besitzt eine Akkreditierung, die vom russischen Außenministerium ausgestellt wurde. Mit dieser darf er in Russland als Journalist arbeiten.

Festnahme in Russland: US-Reporter drohen bis zu 20 Jahre Straflager

Wann Gerschkowitsch festgenommen wurde, ist unklar. Der FSB machte dazu keine Angaben. Klar ist, dass dem Reporter bei den Vorwürfen nach russischem Recht bis zu 20 Jahre Straflager drohen. Hintergrund ist ein Gesetz bezüglich "ausländischer Agenten" welches seit 2012 gilt. Unter dieses kann letztlich Jeder fallen, der Geld aus dem Ausland bezieht. Vor allem trifft das auf internationale Medien und Nichtregierungsorganisationen (NGO) zu. Durch das Gesetz ist es dem Kreml unter anderem möglich, eine russlandkritische Berichterstattung zu verhindern.

Der letzte Bericht von Gerschkowitsch aus Moskau wurde Anfang dieser Woche veröffentlicht. In diesem schreibt der Journalist über den Effekt der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft.

