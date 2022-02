Russland sperrt Luftraum für Deutschland und andere Staaten

Russland sperrt seinen Luftraum für Deutschland und 35 weitere Staaten. Das Überflugverbot ist die Reaktion auf die Sperrung der Lufträume westlicher Länder für Russland.

Künftig dürfen keine Flugzeuge aus Deutschland mehr über Russland fliegen. Das teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Montag mit. Auch 34 weitere Staaten sind betroffen: In einer veröffentlichten Liste sind neben Deutschland unter anderem Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich, Finnland, Belgien und Kanada erwähnt. Ausnahmen könne es geben, aber nur mit einer Sondergenehmigung etwa des russischen Außenministers, so die Mitteilung. Wie lange diese Beschränkung gelten soll, wurde nicht mitgeteilt.

Luftraum: Überflugverbot in Deutschland seit dem Wochenende in Kraft

Zuvor hatten Deutschland und andere EU-Staaten eine Luftraumsperre für russische Flugzeuge über ihren Ländern beschlossen, als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. In Deutschland ist der Luftraum für russische Maschinen seit dem Wochenende gesperrt, weder Überflüge noch Starts und Landungen sind erlaubt. Russland hatte daraufhin schon angekündigt, den eigenen Luftraum ebenfalls für Flugzeuge bestimmter Länder sperren zu wollen.

In Deutschland seien laut Verkehrsministerium Humanitäre Flüge von dem Verbot ausgenommen. Das Überflugverbot in Deutschland soll zunächst drei Monate lang gelten.

