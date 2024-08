Sachsen-Wahl 2024: Alle Infos zur Landtagswahl im Überblick

Am Sonntag, 1. September, findet die Landtagswahl 2024 in Sachsen statt. In diesem Text haben wir für Sie alles Wissenswerte vom Wahlvorgang über Umfragen bis hin zu den Kandidaten zusammengefasst.

Wann ist die Landtagswahl 2024 in Sachsen?

Das Bundesland Sachsen hat 2024 ein großes Wahljahr vor sich. Bereits Anfang Juni wurden Vertreter in zehn Kreistagen, 418 Stadt- und Gemeinderäten sowie hunderten Ortschaftsräten für die Amtsperiode bis 2029 gewählt. Nur wenige Wochen später steht dann der Termin für die Sächsische Landtagswahl 2024 an: Am 1. September dürfen die wahlberechtigten Sächsinnen und Sachsen ihre Stimmen abgeben, um damit über die Zusammensetzung des Landtags zu entscheiden.

Die bisherigen Wahlumfragen sehen die AfD und CDU fast gleichauf an der Spitze. Klar nachfolgend ist das BSW. Dahinter rangieren SPD, Grüne, Linke.

Wann war die letzte Wahl in Sachsen?

Die letzte sächsische Landtagswahl fand 2019 statt. Ministerpräsident wurde bereits zwei Jahre eher Michael Kretschmer (CDU), nachdem sein Vorgänger Stanislaw Tillich (CDU) nach den knappen Bundestagswahlergebnissen zurückgetreten war.

Die Wahlergebnisse der Sachsen-Wahl 2019 sahen wie folgt aus:

CDU: 32,5 Prozent

AfD: 28,4 Prozent

Linke: 12,3 Prozent

Grüne: 8,9 Prozent

SPD: 7,7 Prozent

FDP: 4,7 Prozent

Freie Wähler: 4,6 Prozent

Landtagswahl Sachsen 2024: Wer darf wählen?

Bei der Sächsischen Landtagswahl 2024 dürfen nur sogenannte Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben. Um wahlberechtigt zu sein, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein.

Zum einen muss man die deutsche Staatsbürgerschaft und den Hauptwohnsitz in Sachsen haben (seit mindestens drei Monaten eingetragen), zum anderen muss man mindestens 18 Jahre alt sein.

Sachsen-Wahl 2024: Wie kann man wählen?

Man hat, um seine Stimme bei der Sächsischen Landtagswahl 2024 abzugeben, verschiedene Möglichkeiten. Allen voran besteht die Option, ganz klassisch ins Wahllokal zu gehen und den Stimmzettel auszufüllen.

Wer seine Stimmen lieber per Briefwahl abgeben möchte, kann auch dies tun. Dafür müssen die Unterlagen zuvor beantragt beziehungsweise beim zuständigen Wahlamt abgeholt werden.

Zwingend notwendig in beiden Fällen ist die Wahlbenachrichtigung. Diese wird stets mit genügend Vorlauf vor der Wahl per Post zugestellt. Sollte die Wahlbenachrichtigung verloren gegangen sein, besteht kein Grund zur Panik: Auch in diesem Fall kann gewählt werden.

Sachsen-Wahl 2024: Was ist die Erststimme bei der Landtagswahl?

Bei der Wahl des Sächsischen Landtags hat man eine Erst- und eine Zweitstimme. Insgesamt darf man also zwei Stimmen abgeben.

Mit der Erststimme, auch Direktstimme genannt, wählt man bei der Sachsen-Wahl einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus dem Stimmkreis. Mit der Zweitstimme, auch Listenstimme genannt, wählt man eine Partei.

Sachsen-Wahl 2024: Welche Kandidaten und Parteien treten an?

Die Spitzenkandidaten für die Sachsen-Wahl 2024 stehen bereits fest:

CDU: Michael Kretschmer

SPD: Petra Köpping

Grüne: Katja Meier, Wolfram Günther, Franziska Schubert

AfD: Jörg Urban

Linke: Susanne Schaper, Stefan Hartmann

BSW: Sabine Zimmermann, Jörg Scheibe

Insgesamt treten 19 Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen an.

Landtagswahl in Sachsen: Wann kommt das Ergebnis?

Mit einem abschließenden, also amtlichen Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen, ist nicht am Wahltag zu rechnen. Erste Prognosen über den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen dürften jedoch unmittelbar nach Schließung der Wahllokale gegen 18 Uhr bekannt gegeben werden.