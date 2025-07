Brandmauer bröckelt: Wagenknecht geht auf AfD-Chefs zu

Die Brandmauer nach Rechtsaußen bröckelt. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht hat einen Stein aus ihr gezogen. Aktuelle Gespräche mit der AfD auf Bundesebene gebe es zwar nicht, sagte Wagenknecht unserer Redaktion. „Das ist eine Phantomdiskussion. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich auch mit Herrn Chrupalla reden würde, wenn es einen konkreten Anlass dafür gäbe, wie es in Thüringen bei dem Gespräch der Fraktionsvorsitzenden der Fall war: ja selbstverständlich“, meinte die Parteivorsitzende. „Das sollte normal sein in einer Demokratie.“

Zuvor hatte AfD-Chef Tino Chrupalla eine Offerte an das die BSW-Chefin gerichtet. „Natürlich rede ich auch mit Frau Wagenknecht. Ich lade jeden Politiker jeder Partei zu konstruktiven Gesprächen ein“, hatte er bei Welt-TV gesagt. „Brandmauern nutzen nichts“.

„Mir egal, wenn ich als Höcke-Versteher beschimpft werde“

Damit kommt auf Bundesebene eine Entwicklung in Gang, die in Ostdeutschland auf Landesebene bereits eingesetzt hat. Am Mittwoch hatte sich der thüringische BSW-Fraktionschef Frank Augsten mit seinem AfD-Amtskollegen Björn Höcke (zugleich Landesvorsitzender der AfD) getroffen. Dabei ist es unter anderem um die Blockade zweier Ausschüsse im Landtag zur Wahl von Richtern und Staatsanwälten gegangen. Sowohl Augsten als auch Höcke sprachen im Nachgang von einem konstruktiven Gespräch. Die AfD ist die stärkste Fraktion im Landtag und blockiert die beiden Ausschüsse. „Es ist mir egal, wenn ich dafür als der große Höcke-Versteher beschimpft werde“, sagte Augsten.

Das BSW ist Teil der Thüringer Brombeerkoalition unter Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Das Bündnis aus Union, SPD und BSW wurde geschmiedet, um die AfD von der Macht fernzuhalten. Ihr Landesverband wird seit 2021 vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, Höcke ist die Führungsfigur der Rechtsnationalen innerhalb der Partei. Der Koalitionsvertrag der Brombeer-Koalition schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, eröffnet aber die Möglichkeit für notwendige Gespräche über parlamentarische Verfahren, wie die Besetzung von Ausschüssen.

Im BSW ist das Zugehen auf die AfD umstritten. Die beiden BSW-Minister Katja Wolf und Steffen Schütz haben die Partei in Thüringen mitaufgebaut, um einen Ministerpräsidenten Höcke zu verhindern. Andererseits gehört es zum Selbstverständnis der Wagenknecht-Partei, Gespräche mit allen Seiten zu führen.

Im Osten Deutschlands kann nur schwer gegen die AfD regiert werden

In Sachsen ist die Lage ähnlich. Eine Zusammenarbeit des BSW mit der AfD lehnt der Landesverband ab, ist aber offen für Treffen mit der Partei. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich Ende vergangenen Jahres zum persönlichen Austausch mit AfD-Landeschef Jörg Urban getroffen; was ihm seinerzeit heftige Kritik einbrachte. Kretschmer verfügt mit seiner schwarz-roten Minderheitsregierung über keine Mehrheit im Landtag. Wegen der Stärke der AfD in Ostdeutschland ist es kompliziert, gegen sie Koalitionen zu schmieden.

Nach dem hauchdünn verpassten Einzug in den Bundestag bei der Neuwahl Ende Februar sucht das Bündnis Sahra Wagenknecht nach Orientierung. Entscheidend ist für die Partei die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Herbst nächsten Jahres. Scheitert sie wie im Bund an der 5-Prozent-Hürde stünde die Partei insgesamt infrage. Gelingt ihr der Einzug, wäre sie als ostdeutsche Regionalpartei gefestigt. In den bundesweiten Umfragen kommt sie derzeit auf Werte zwischen 3 und 5 Prozent. „Ausgrenzung und Redeverbote sind undemokratisch und eine Ohrfeige für diese Wähler“, sagte Wagenknecht. Die Brandmauer habe die AfD immer stärker gemacht und sollte nicht fortgesetzt werden.