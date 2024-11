Gäste gehen in Lokal auf Personal los

In einem Lokal in der Wiesbadener Innenstadt hat ein Gast das Personal angegriffen, das ihn wegen ungebührlichen Verhaltens vor die Tür setzen wollte. In die Auseinandersetzung mischten sich nach Angaben der Polizei auch drei Frauen ein, die den 41-Jährigen begleitet hatten und ebenfalls des Lokals verwiesen wurden.

Als die Gruppe das Lokal verlassen hatte, geriet der 41-Jährige aus Heidelberg auf der Straße auch noch mit einem unbeteiligten 34-Jährigen in Streit. Mehrere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, teilten die Beamten mit. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen und seine drei Begleiterinnen ein.