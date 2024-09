10.000 Euro Falschgeld bei Autobahnkontrolle sichergestellt

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 haben Schleierfahnder der Polizei rund 10.000 Euro Falschgeld sichergestellt. Bei der Kontrolle am Dienstag seien mehrere Bündel an 100-Euro-Scheinen in dem Auto gefunden worden, sagte eine Sprecherin.

Ein 40-jähriger Fahrer und seine 19 Jahre alte Beifahrerin gerieten den Angaben nach auf der Höhe Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) verdachtsunabhängig in die Kontrolle. Sie seien auf dem Rückweg aus der Türkei gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Geldfälschung. Der Mann und die Frau konnten nach der Kontrolle weiterfahren.