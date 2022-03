Infos zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Umfrage-Ergebnisse, Termin und Ablauf

In Schleswig-Holstein findet im Mai die Landtagswahl 2022 statt. Hier erhalten Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse und Infos zur Wahl - rund um Termin, Wahlberechtigte und Briefwahl.

In Schleswig-Holstein wird der Landtag neu gewählt: Bei der Landtagswahl 2022 vergeben die Wahlberechtigten zwei Stimmen, die darüber entscheiden, wer das Bundesland in den nächsten fünf Jahren regiert.

Aktuell gibt es in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP unter der Führung von Ministerpräsident Daniel Günther, der auch bei der Wahl 2022 wieder antritt. Im Mai wird sich entscheiden, ob es beim bisherigen Ministerpräsidenten bleibt oder ob er abgelöst wird.

Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein aus? Wann ist der Termin? Wie läuft die Wahl ab? Die Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen finden Sie hier.

Termin: Wann ist die Wahl 2022 in Schleswig-Holstein?

Der Termin für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist der 8. Mai 2022. Das Kabinett hatte im Juni dem Terminvorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zugestimmt.

Der Landtag wird in dem Bundesland alle fünf Jahre gewählt. Der Zeitraum ist in Schleswig-Holstein vorgeschrieben: Das Datum muss zwischen dem 58. und dem 60. Monat nach Beginn der Wahlperiode liegen. Damit musste die Wahl zwischen dem 7. April und dem 6. Juni stattfinden.

Was sind die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein?

Wer vor Ort in den Wahllokalen in Schleswig-Holstein seine Stimmen abgeben möchte, hat am 8. Mai zwischen 8 und 18 Uhr Zeit dafür. Wer lieber unabhängig von diesen Öffnungszeiten wählt, kann vorher schon die Briefwahl nutzen.

Umfragen zur Wahl in Schleswig-Holstein 2022: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap führt regelmäßig Umfragen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein durch. Die aktuellsten Umfrage-Ergebnisse wurden im Märzr 2022 für den NDR erhoben. Das sind die Umfragewerte mit Veränderungen zum Januar 2022:

CDU : 33 Prozent (+5)

: 33 Prozent (+5) SPD : 20 Prozent (-3)

: 20 Prozent (-3) Grüne: 20 Prozent (0)

FDP : 9 Prozent (-1)

: 9 Prozent (-1) AfD : 6 Prozent (-1)

: 6 Prozent (-1) SSW: 4 Prozent (0)

Linke: 3 Prozent (0)

Andere: 5 (0)

Durch viele unentschlossene Wähler und Entwicklungen im Wahlkampf kann das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein natürlich deutlich anders ausfallen. Umfragen können immer nur zeigen, wen die Menschen zum Zeitpunkt der Befragung wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre.

Wahlberechtigte: Wer darf in Schleswig-Holstein wählen?

In Schleswig-Holstein sind die Deutschen bei der Landtagswahl 2022 wahlberechtigt, die seit mindestens sechs Wochen ihren Wohnsitz in dem Bundesland haben und am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Das Wahlalter ist damit niedriger als in den meisten anderen Bundesländern, in denen die Wähler volljährig sein müssen.

Wie wird der Landtag bei der SH-Wahl 2022 gewählt?

In Schleswig-Holstein können die Wähler zwei Stimmen auf dem Wahlzettel vergeben. Die Erststimme gilt einer Person. In jedem der 35 Wahlkreise im Bundesland können die Menschen nämlich eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten in den Landtag in Kiel wählen.

Die Zweitstimme wird hingegen an eine ganze Partei vergeben. Sie entscheidet darüber, wie viele Sitze die Parteien im Parlament bekommen. Diese Sitze werden zum einen mit Direktkandidaten besetzt und zum anderen mit Kandidaten, die auf Landeslisten aufgestellt wurden.

Es kann vorkommen, dass eine Partei mehr Direktkandidaten ins Parlament bringen kann, als sie laut Zweitstimmen eigentlich Sitze hat. Dann kommt es zu den sogenannten Überhangmandaten. Damit die Mehrheitsverhältnisse trotzdem stimmen, bekommen dann auch die andere Parteien mehr Sitze - das sind die sogenannten Ausgleichsmandate.

In Schleswig-Holstein gilt die Fünf-Prozent-Hürde. Damit eine Partei überhaupt Sitze im Landtag bekommt, muss sie also mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen holen.

Wie lässt sich zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein Briefwahl beantragen?

Briefwahl beantragen kann jeder Wähler, ohne dass er dafür Gründe angeben müsste. Möglich ist das bei der jeweiligen Gemeinde entweder schriftlich oder mündlich - nicht aber telefonisch. Der Antrag muss bis zum 6. Mai um 18 Uhr gestellt werden. Nur in Ausnahmefällen wie Krankheit kann auch am Wahltag bis 15 Uhr noch Briefwahl beantragt werden.

Den Wahlbrief abschicken sollten Wahlberechtigte spätestens einige Tage vor der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein. Wenn die Unterlagen nicht am Wahltag um 18 Uhr zur Auszählung vorliegen, können die Stimmen nämlich nicht berücksichtigt werden. Wer spät dran ist, kann den Wahlbrief auch persönlich bei der Adresse abgeben, die auf den Unterlagen genannt ist.

Ergebnis-Uhrzeit: Wann kommen erste Hochrechnung, Prognose und Wahlergebnis zur Schleswig-Holstein-Wahl 2022?

Als Erstes liegen am Wahlabend die Prognosen vor. Diese werden schon mit dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr veröffentlicht, da sie nicht auf der Auszählung beruhen, sondern auf Umfragen in den Lokalen.

Erste Hochrechnungen folgen wohl bis 18.30 Uhr und werden dann auf einem Zwischenstand der Auszählung basieren. Im Laufe des Wahlabends werden die Hochrechnungen immer genauere Zwischenergebnisse zeigen.

Wann steht das Wahlergebnis zur Wahl 2022 in Schleswig-Holstein fest? Das wird wohl bis in die Nacht dauern. Vor fünf Jahren wurde das vorläufige amtliche Endergebnis gegen 3 Uhr veröffentlicht. Die Ergebnisse werden nach der Wahl dann noch einmal überprüft, bevor das endgültige Ergebnis feststeht.

Wahlergebnis der Wahl 2022 in Schleswig-Holstein

Am Wahlabend finden Sie die Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl an dieser Stelle. Nach der Auszählung folgt hier das Wahlergebnis für Schleswig-Holstein.