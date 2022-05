Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann kommen Hochrechnungen und Ergebnisse?

Bei der Wahl 2022 in Schleswig-Holstein entscheiden die Menschen am 8. Mai über den Landtag. Wann kommen die erste Prognose, Hochrechnungen und die Ergebnisse?

Wie setzt sich der Landtag in Schleswig-Holstein in den nächsten fünf Jahren zusammen? Welche Parteien können zusammen die Regierung bilden? Bei der Wahl 2022 am 8. Mai liegt die Entscheidung bei den Bürgern.

Am Wahlabend wird sich nicht nur in dem Bundesland der Blick auf die Ergebnisse richten. Aber wann kommen die Prognosen und die erste Hochrechnung. Und um welche Uhrzeit ist mit dem Wahlergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zu rechnen? Hier gibt es die Antworten.

Wahl 2022 in Schleswig-Holstein: Wann erste Hochrechnung und Prognose kommen

Die Wahllokale haben heute am 8. Mai von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald sie schließen, beginnt die Auszählung der Stimmen. Gleichzeitig werden um 18 Uhr erste Prognosen veröffentlicht.

Video: dpa

Das ist deswegen möglich, weil die Prognosen nicht auf der Auszählung basieren, sondern auf Umfragen in oder vor den Wahllokalen. Dabei werden die Wähler auch gefragt, wen sie bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein vor fünf Jahren gewählt hatten. Dadurch lässt sich die Wählerwanderung erfassen.

Die erste Hochrechnung folgt erfahrungsgemäß wohl bis 18.30 Uhr. Dabei handelt es sich dann tatsächlich um einen Zwischenstand der Auszählung, der schon einen guten Eindruck davon vermittelt, wie die Mehrheitsverhältnisse ausehen. Im Laufe des Abends werden die Zahlen mit Fortschreiten der Auszählung dann immer genauer.

Ergebnis-Uhrzeit der Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann stehen die Ergebnisse fest?

Während Prognosen und Hochrechnungen schnell feststehen, ist für das Wahlergebnis der Wahl 2022 in Schleswig-Holstein mehr Geduld gefragt. Das kommt in der Regel nämlich erst in der Nacht. Bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren lag das vorläufige amtliche Endergebnis gegen 3 Uhr vor.

Danach werden die Ergebnisse nochmal geprüft. Bis das endgültige Endergebnis feststeht, können nach der Wahl noch viele Tage vergehen. Bis die Parteien ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen haben und eine Regierung steht, dauert es nochmal länger. Die Abgeordneten im Landtag wählen dann auch den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin. In den vergangenen fünf Jahren hatte eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen unter der Führung von Daniel Günther regiert.

Was bedeuten die Ergebnisse für Erststimme und Zweitstimme?

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat jeder Wahlberechtigte gleich zwei Stimmen: die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird eine Person gewählt. Die Parteien stellen nämlich in jedem Wahlkreis Direktkandidatinnen und Direktkandidaten auf. Wer die meisten Stimmen holt, zieht als Wahlkreisabgeordneter auf jeden Fall ins Parlament ein.

Die Zweitstimme ist trotz ihres Namens entscheidender. Damit wird nämlich eine Partei gewählt. Je mehr Zweitstimmen eine Partei holt, desto mehr Sitze stehen ihr im Landtag zu. Davon hängen also die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ab. Die Sitze werden zum einen mit den Direktkandidaten besetzt, zum anderen mit Bewerbern, die von den Parteien auf Landeslisten aufgestellt wurden. (sge)