Das müssen Sie über das G7-Treffen in Schleswig-Holstein wissen

Am Donnerstag den 12. Mai startet das Außenministertreffen der G7. Schauplatz ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein, an dem wichtige Themen besprochen werden.

Ein kleiner Ort an der Ostsee als Schauplatz der Weltpolitik: Ab Donnerstag treffen sich die Außenminister der G7-Staaten in Weißenhaus im Kreis Ostholstein. In dem malerisch gelegenen Ort in Schleswig-Holstein gelten hohe Sicherheitsvorkerungen. Es sind Polizisten aus ganz Deutschland im Einsatz. Doch um was geht es, wo genau findet das Treffen statt und wie ist der Zeitplan? Alle Fragen und alle Antworten zum G7-Gipfel in Schleswig-Holstein.

Wo findet das G7-Treffen statt?

Das "Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer" wird Schauplatz des Treffens der Außenminister. Der Name ist verheißungsvoll und das Luxusresort im Ortsteil Weißenhaus der Gemeinde Wangels macht auch einiges her. Das Gelände ist 75 Hektar groß und liegt direkt am Ostseestrand zwischen Kiel und Lübeck.

Das "Schloß Weissenhaus" gehört zu den besten Hotels in Deutschland. Im Jahr 2005 war das Ensemble noch schwer baufällig, doch ein Investor ließ es aufwendig sanieren. Heute bildet das Herzstück das frühere Herrenhaus und der große Gutshof. Die Anlage ist gut abgeschirmt und bieten den Gästen in der Regel eine ruhige Idylle direkt an der Ostsee.

Wann findet das Treffen der G7-Außenminister in Weißenhaus statt?

Am Donnerstagabend ist Showtime, dann beginnt das Treffen der G7-Außenminister. Die Polizei gibt den Zeitraum für das Treffen von Donnerstag ab 8 Uhr morgens an, da dann nach und nach die Beteiligten eintreffen. Als Ende wird der Sonntag angegeben. Am Samstag geht der G7-Gipfel nahtlos in ein Treffen der Nato über, welches am frühen Sonntagabend enden soll.

Wer trifft sich beim G7-Gipfel auf dem Schloss Weissenhaus?

Die G7 stellen die größten und wichtigsten westlichen Industrienationen dar. Deutschland wird durch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vertreten. Für die USA wird US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland teilnehmen, da sich US-Außenminister Antony Blinken mit Corona infiziert hat. Die weiteren Außenminister der G7-Staaten sind Jean-Yves Le Drian (Frankreich), Luigi Di Maio (Italien), Elizabeth Truss ( Großbritannien), Hayashi Yoshimasa (Japan) und Mélanie Joly (Kanada). Sie alle werden in Weißenhaus mit von der Partie sein.

Es sind außerdem zwei Gäste in Schloss Weissenhaus dabei, welche von Baerbock eingeladen wurden. dabei handelt es sich um den Außenminister der Ukraine Dmytro Kuleba und Nicu Poescu, Außenminister der Republik Moldau. Baerbock kommt gerade aus einem Besuch in der Ukraine zurück und will die beiden Außenminister wegen der angespannten Lage in der Ukraine, aber auch in Moldau, an den Gesprächen Teil haben lassen.

Welche Themen werden bei den G7-Treffen in Wangels besprochen?

Klar ist, dass der Krieg in der Ukraine ganz oben auf der Agenda der G7-Außenminister stehen. Hierbei stehen vor allem die Auswirkungen im Mittelpunkt, welcher dieser auf die Ernährungs- und vor allem Energiesicherheit hat. Auch Gespräche über einen EU-Beitritt der Ukraine wird es wohl geben. Baerbock machte schon im Vorfeld klar, dass es für die Ukraine "keine Abkürzung" geben kann. Sie wolle auch "keine leeren Versprechen" geben.

Weitere Themen auf Schloss Weissenhaus werden die Klima- und Sicherheitspolitik sein. Die gemeinsame Pandemiebekämpfung und die Verteilung von Impfstoff steht ebenfalls auf der Themenliste. Das gilt auch für die Lage im Indo-Pazifik und die Rolle Chinas. Die Situation in Afghanistan, Afrika und die Lage im Nahen Osten sollen ebenfalls besprochen werden. Ein volles Programm.

Warum findet das G7-Treffen in Weißenhaus statt?

Hintergrund ist, dass Deutschland in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Staaten innehat. Daher war klar, dass das Treffen in Deutschland stattfindet. Gleiches wird für den G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau im Juni gelten.

Bei der Wahl des genauen Veranstaltungsortes werden laut dem Auswärtigem Amt verschieden Kriterien berücksichtigt. Primär stehen Sicherheitsfragen im Fokus, aber auch verkehrsmäßige Anbindung, Verfügbarkeit und Prestige. Die abgeschiedene Lage von Weißenhaus dürfte eine Rolle gespielt haben, da so weniger Proteste zu erwarten sind, wie es in größeren Städten der Fall wäre. Im Jahr 2015 hatten beispielsweise Demonstranten versucht, den Empfang des Rathauses von Lübeck zu stürmen, in dem ein G7-Treffen stattfand.

Wie wird der G7-Gipfel in Schleswig-Holstein abgesichert?

In den Morgenstunden des 12. Mai hat sich Weißenhaus zu einer Hochsicherheitszone gewandelt. Um das Resort von Schloss Weissenhaus wurden mehrere Sperrkreise errichtet, in der Umgebung soll es einige Straßensperren geben. Gesperrt sind seit Donnerstag 8 Uhr unter anderem die B202 zwischen Döhnsdorf und Farve. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Uahc die Kreisstraße 46, die von Weißenhaus nach Brök fährt, ist gesperrt.

Sperren gibt es zudem in der Ostsee, welche in einem Radius von 2,5 Kilometer gelten. Für Drohnen ist eine Flugverbot im Umkreis von neun Kilometern verhängt wurden, zehn Kilometer um das Resort darf nicht gejagt werden. Personen, die zu Fuß, oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, müssen mit Kontrollen rechnen.

Wie viele Polizisten sind beim G7-Treffen auf Schloss Weissenhaus im Einsatz?

Nach eigenen Angaben plant die Landespolizei bei dem Aufgebaut ähnlich, wie es bei dem Außenministertreffen im Jahr 2015 in Lübeck der Fall war. Damals waren rund 3500 Polizisten im Einsatz, welche die Lage trotz Demonstrationen beruhigen konnten. Für das Treffen in Weißenhaus werden Beamte aus fast allen Bundesländern als Unterstützung hinzugegzogen. Auch die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt sind vor Ort.