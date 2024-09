Nächtlicher Einbruch: Bewohner schwer verletzt

Schlüchtern (dpa/lhe) - Ein junger Mann ist in seiner Wohnung in Schlüchtern überfallen und von den Räubern schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Offenbach mit. Es werde wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Laut den bisherigen Ermittlungen hatten die beiden maskierten Täter mitten in der Nacht die Wohnungstür eingetreten und den Bewohner mit einer Eisenstange verletzt, die bislang Unbekannten stahlen sein Handy und Bargeld. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt, die Polizei ermittelt und hofft auf die Hinweise von Zeugen.