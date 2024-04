Das Leben schenkt uns mehr Jahre

Der medizinische Fortschritt macht sich deutlich spürbar und kommt den Menschen zugute. Wie alt man wird, hängt aber auch an der Region, in der man lebt.

Der medizinische Fortschritt wird für immer mehr Menschen zum echten Geschenk: Die weltweite Lebenserwartung ist in den Jahren zwischen 1990 und 2021 um 6,2 Jahre angestiegen. Das zeigt eine Studie, die Forscherinnen und Forscher des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) der University of Washington im Fachblatt The Lancet veröffentlicht haben. Zu verdanken ist das vor allem dem erfolgreichen Kampf gegen Krankheiten.

So spielte gerade der Rückgang der Todesfälle durch Darminfektionen eine große Rolle – allein dieser Faktor ist für einen Anstieg der Lebenserwartung um 1,1 Jahre verantwortlich. Gerade in Entwicklungsländern kommt es immer wieder zu Todesfällen unter anderem, weil es an Zugängen zu sauberem Trinkwasser fehlt. Auch bei Infektionen der unteren Atemwege konnten Erfolge erzielt werden – dadurch stieg die Lebenserwartung um 0,9 Jahre. Weitere Faktoren sind die verringerte Sterblichkeit durch Schlaganfälle und koronare Herzkrankheiten – Todesursachen, die in modernen Gesellschaften besonders weitverbreitet sind. Mitautorin Liane Ong bezeichnet dies als „monumentale Erfolge“. Und vor allem könnten sie übertragen werden: Wenn sich in einer Region bestimmte Todesursachen hartnäckig hielten, könnte man aus dem Erlernten Strategien entwickeln, um die Lebenserwartung der Menschen überall zu verbessern.

In San Marino leben die Menschen am längsten

Wie hoch die globale Lebenserwartung ist, geht aus der Studie nicht hervor. Daten der Weltgesundheitsorganisation sprechen von 73,4 Jahren. Die größten Fortschritte für die Menschen wurden in Südostasien erzielt.

Ein Wermutstropfen: Die Coronapandemie hat so manche Fortschritte wieder zunichte gemacht. Besonders in Lateinamerika und in der Karibik fiel der Anstieg der Lebenserwartung durch die Krisenjahre geringer aus. Auch in Deutschland gibt es Stimmen, die vehement eine Aufarbeitung der Pandemie-Politik fordern – um so auch für kommende Krisen besser gerüstet zu sein.

Statistisch gesehen ist das Land mit der höchsten Lebenserwartung die Republik San Marino: Männer werden hier im Schnitt 84,1 Jahre alt, Frauen 86,8 Jahre. Am geringsten ist die Lebenserwartung in Nigeria mit 52,3 bzw. 53,1 Jahren. Wie alt wir werden, hängt also auch entscheidend damit zusammen, in welcher Region der Welt wir geboren werden. Je wohlhabender ein Land ist, desto höher ist die Lebenserwartung. In Deutschland lag die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 2022 bei 78,5 Jahren für Männer und 83,4 Jahren für Frauen.

Lesen Sie dazu auch