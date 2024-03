Heikle Mission in Israel: Scholz warnt vor "furchtbaren Opfern" im Gaza-Streifen

Scholz besucht Jordanien und Israel. Er wirbt für humanitäre Hilfe für Gaza und befürchtet insbesondere bei einer Militäroffensive gegen die Stadt Rafah schlimme Folgen für die Bevölkerung.

Mannshohe Pakete, eng verschnürt und mit Deutschlandfarben beklebt, warf ein Transportflugzeug der Bundeswehr am Samstag über dem Gazastreifen ab, vier Tonnen Hilfsgüter insgesamt. Die drohende Hungersnot, vor der Hilfsorganisationen warnen, werden die Pakete kaum stoppen, sie sollen wohl vor allem ein Zeichen setzen: Deutschland tut etwas gegen das Leid der Palästinenser. So könnte auch das Motto der jüngsten Kanzlerreise lauten. Am Sonntag landete Olaf Scholz zunächst in Jordanien, wo er König Abdullah II traf. Anschließend reiste er nach Israel zu Gesprächen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Yitzhak Herzog.

Es ist Scholz’ zweite Reise nach Israel seit dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober. Diplomatisch ist dieser Besuch für den Kanzler heikler als der erste, der ganz unter dem Schock der Gräueltaten stand. Nur zehn Tage nach dem Massaker war Scholz damals nach Israel geflogen, um dem traumatisierten Land Unterstützung auszusprechen. An der Seite Netanjahus stehend, beschwor er Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die Bilder der Terroristen, die ganze Familien in ihren Schutzräumen verbrennen, waren zu jenem Zeitpunkt noch frisch; dem jüdischen Staat in einer seiner schwersten Stunden Solidarität auszusprechen, war das diplomatische Gebot der Stunde.

Krieg in Nahost: Kritik an Israels Kriegsführung

Seitdem sind fünf Monate vergangen, und die Stimmung hat sich gewandelt – nicht so sehr in Israel, wo noch immer eine breite Mehrheit den Krieg gegen die Hamas mitträgt, aber im Ausland, auch in Deutschland. Statt verbrannter Kibbuzhäuschen zeigen die Medien zerbombte Stadtviertel und hungrige Kinder in Gaza. Die Kritik an Israels Kriegsführung schwappt von den Straßen bis in die obersten Ränge der Politik. Selbst US-Präsident Joe Biden, unter wachsendem Wahlkampfdruck, findet seit Kurzem erstaunlich harte Worte für das verbündete Land.

Auch der Kanzler hat seinen Fokus verändert. Im Vorfeld seiner Reise wiederholte er die Forderungen vieler Regierungen nach mehr humanitärer Hilfe für Gaza und sprach sich gegen eine Militäroffensive in der Stadt Rafah aus. Knapp anderthalb Millionen Menschen sollen sich in Rafah und Umgebung aufhalten, die meisten von ihnen Binnenflüchtlinge. Bei einer Offensive könne es zu „sehr vielen furchtbaren Opfern“ kommen, warnte Scholz. Beide Themen werde er auf seiner Reise zur Sprache bringen. Scholz wirbt für eine Waffenruhe.

Netanjahu hält Kampf gegen Hamas in Rafah für entscheidend

Netanjahu dagegen argumentiert, Israel könne die Hamas nicht besiegen, solange die Terroristen die Grenzstadt Rafah und damit auch die Schmuggelwege nach Ägypten kontrollieren. „Diejenigen, die uns davon abhalten wollen, in Rafah zu operieren, sagen uns im Grunde genommen: ‚Verliert den Krieg’“, sagte er Mitte Februar. In diesem Punkt dürften die beiden Regierungschefs bei ihrem Treffen nicht zusammenkommen.

Adi Kantor, Expertin für Deutschland und deutsch-israelische Beziehungen am Institut für nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv, erwartet dennoch keine Erschütterung des bilateralen Verhältnisses. „Es besteht in Israel kein Zweifel an Deutschlands tiefem Bekenntnis zu Israels Sicherheit“, sagt sie. „Der Konflikt, mit dem Scholz umgehen muss, existiert innerhalb Deutschlands: zwischen der politischen Führung, die die enge Beziehung zu Israel als Grundstein des deutschen Selbstverständnisses sieht, und der deutschen Öffentlichkeit. Wir sehen Demonstrationen gegen Israel auf den Straßen, an den Universitäten, und auch im Bundestag nimmt Kritik an Israel und seiner Kriegsführung zu. Und diese Stimmen werden stärker, je länger der Krieg andauert.“

Scholz’ jüngste Mahnungen an Israel, auf eine Rafah-Offensive zu verzichten, sieht die Forscherin denn auch als Versuch, Rücksicht auf die „deutsche Straße“ zu nehmen. „Auch in Israel gibt es Sorge darum, was mit der Zivilbevölkerung in Rafah passiert“, ergänzt sie. „Und natürlich muss Israel alles tun, um zivile Opfer zu vermeiden. Man darf nur nie vergessen: Die Hamas mit ihren Gräueltaten am 7. Oktober hat diesen Krieg begonnen. Die erste Adresse für Schuldzuweisungen ist deshalb die Hamas.“