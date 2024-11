Scholz isoliert nach brisanter Raketen-Entscheidung für Ukraine

Deutschland sieht sich wegen der Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz im westlichen Bündnis zunehmend isoliert. Sorgte vor wenigen Tages das Telefonat des Kanzlers mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für schwere Verärgerungen bei den osteuropäischen EU-Partnern, gerät Scholz nun auch in einer anderen Frage ins politische Abseits.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat seine Meinung revidiert und der Ukraine die Freigabe für Luftschläge mit amerikanischen Raketen auf das russische Territorium gegeben, die Washington den Überfallenen geliefert hat. Bislang durfte die ukrainische Armee die Marschflugkörper nur zur Abwehr der russischen Attacken auf eigenem Staatsgebiet einsetzen. Großbritannien und Frankreich werden dem Beispiel folgen, wie die französische Zeitung Le Figaro meldet.

Scholz bleibt bei seinem Kurs: Keine Taurus-Raketen in die Ukraine

Scholz hingegen bleibt bei seiner Haltung, Kiew keine Taurus-Raketen aus deutscher Produktion für den Kampf gegen die Kreml-Truppen zur Verfügung zu stellen. „Die Entscheidung des Bundekanzlers ist unverändert“, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag. Scholz habe sich in der Sache „klar festgelegt“ und werde seine Haltung „auch nicht mehr ändern“. Der SPD-Politiker begründet seinen Beschluss mit einer Politik der Besonnenheit, die eine direkte Konfrontation Deutschlands mit Russland verhindern soll. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach in Moskau wegen Bidens Freigabe von einer „neuen Windung in der Eskalationsspirale“.

Wegen seines Festhaltens am Taurus-Bann für die Ukraine steht Scholz nicht nur im westlichen Bündnis allein da, sondern auch in seinem Kabinett. Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) hat sich am Wochenende auf dem Parteitag seiner Partei, die ihn dort zum Kanzlerkandidaten für die Neuwahlen kürte, für die Lieferung der Raketen ausgesprochen. Seine Parteifreundin Annalena Baerbock begrüßte die Entscheidung der USA. Es gehe jetzt darum, „dass die Ukrainer nicht warten müssen, dass die Rakete über die Grenze fliegt, sondern dass man die militärischen Abschussbasen zerstören kann“, sagte die Außenministerin dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dies sei im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts jedes Landes.

Verteidigungsminister Boris Pistorius würde die Ukraine militärisch besser ausstatten, verhält sich aber öffentlich weiter loyal zum Bundeskanzler. Pistorius äußerte sich ähnlich wie Baerbock.“Das wird der Ukraine sicher helfen“, sagte er mit Blick auf die US-Freigabe bei einem Besuch im Airbus Helikopterwerk in Donauwörth. „Für uns stellt das keine Änderung der Sachlage dar.“ Statt der Taurus-Raketen liefert die Bundesrepublik aber 4.000 Angriffsdrohnen mit erhöhter Reichweite für den Einsatz gegen russische Stellungen.

CSU kritisiert Scholz Taurus-Entscheidung: „Die Beschwörungen des Kanzlers sind nur heiße Luft“

Schwere Kritik an der Entscheidung des Kanzlers kam aus den Reihen der Union. „Der Bundeskanzler zieht wieder einmal Parteiinteressen den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands vor“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher, Florian Hahn, unserer Redaktion. Deutschland werde ein weiteres Mal als zögerlicher und unzuverlässiger Partner wahrgenommen. “Das ist ein schwerer Fehler“, legte der CSU-Politiker nach. All die Beschwörungen des Kanzlers, die Ukraine so stark wie nötig zu unterstützen, „sind nur heiße Luft“.

Unterstützung bekam Scholz hingegen von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht. „Taurus-Raketen zu liefern, die von der Bundeswehr programmiert werden müssen, ist praktisch eine Kriegserklärung an die Atommacht Russland“, warnte die 55-Jährige. Die Ukraine wehrt sich mittlerweile seit 1000 Tagen gegen die Invasion Russlands.