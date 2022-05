Wegen Krieg und EU-Sondergipfel: Scholz stellt sich dem Parlament

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Donnerstagmorgen eine Regierungserklärung ab. Diese wird im Bundestag von einer Debatte gefolgt.

Der Bundeskanzler spricht am Donnerstag im Bundestag. Ab 9.00 Uhr wird Olaf Scholz ( SPD) eine Regierungserklärung abgeben, für die 20 Minuten angesetzt sind. In dieser soll es vor allem um den EU-Sondergipfel gehen, welcher für Ende Mai in Brüssel angesetzt ist. Das übergeordnete Thema ist dann die aktuelle Lage im Krieg in der Ukraine.

Debatte im Bundestag nach Regierungserklärung von Scholz

Nach der Rede von Scholz wird es zu einer Debatte im Bundestag kommen, die rund anderthalbstunden andauern soll. Hier erfahren Sie ab 9.00 Uhr alles wichtige über die Ansprache des Bundeskanzlers.

