Live im TV: Kanzler Scholz wendet sich mit einer Rede ans Volk

Bundeskanzler Olaf Scholz galt in den Wochen als schweigsam und (zu) vorsichtig. Nun wird er sich in einer Rede direkt an das Volk wenden. An einem besonderen Datum.

Häufig wurde in den letzten Wochen die Kommunikation von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nun reagiert der SPD-Politiker, er wird sich am Sonntag den 8. Mai in einer Rede direkt an die Bürger wenden. Das berichtet die Bild. Eine spontane Rede ans Volk, ein außergewöhnlicher Vorgang in der – zugegeben noch kurzen – Amtszeit von Scholz.

Scholz-Rede ans Volk live im Free-TV zu sehen

Das übergeordnete Thema der Rede soll der Krieg in der Ukraine sein. Auch den Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren will Scholz offenbar thematisieren. Die Ansprache des 63-Jährigen wird am frühen Abend in der ARD und im ZDF ausgestrahlt. Sie soll am Sonntagnachmittag aufgezeichnet werden.

Laut der Bild soll die Entscheidung des Kanzlers, sich direkt an die Bürger zu wenden, kurzfristig gefallen sein. Die Fernsehsender seien Mitte der Woche informiert worden. Zuletzt hatte Scholz zur jährlichen Neujahrsansprache eine TV-Rede gehalten. Bei seiner zweiten Ansprache wird er nun rund fünf Monate im Amt sein.

Video: SAT.1

Besonderes Datum für Rede von Scholz

Für seine Rede hat sich Scholz ein besonderes Datum ausgesucht. Der 8. Mai ist der Tag des Sturzes des Nazi-Regimes durch die Aliierten. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai unterzeichnete die Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation. Am 9. Mai wird daher in Russland auch der "Tag des Sieges" gefeiert.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch