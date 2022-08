Scholz will Luftverteidigungssystem in Europa aufbauen

Bundeskanzler Olaf Scholz will ein Luftverteidigungssystem mit den europäischen Nachbarn aufbauen. Er sieht darin eine effizientere Möglichkeit als mit einer nationalen Lösung.

Es ist nun rund ein halbes Jahr her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) von einer Zeitenwende gesprochen hat, welche der Krieg in der Ukraine ausgelöst habe. Nun erklärte der 64-Jährige, dass er gemeinsam mit den europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen wolle.

Scholz bietet zentrale deutsche Rolle bei Luftverteidigung an

Scholz bezeichnete ein solches System bei einer Rede an der Karls-Universtität in Prag als einen "Sicherheitsgewinn für ganz Europa". Er bot eine zentrale deutsche Rolle bei der Organisation der Luftverteidigung in Nordeuropa und Osteuropa an und legte außerdem dar, dass ein gemeinsames System effizienter und kostengünstiger sei als eine nationale Lösung.

Die Rede in der 1348 gegründeten Universität war die größte, welche Scholz bislang als Bundeskanzler zu der Europapolitik gehalten hat. Sie fand in Tschechien statt, da das deutsche Nachbarland derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

