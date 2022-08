Unabhängigkeits-Referendum in Schottland: Termin, Ablauf und Voraussetzungen

In Schottland soll erneut über die Unabhängigkeit von Großbritannien abgestimmt werden. Doch wie läuft das ab, was sind die Voraussetzungen und wann soll es so weit sein? Antworten auf die drängendsten Fragen.

Im Jahr 2014 wurde in Schottland über die Unabhängigkeit von Großbritannien abgestimmt. Damals stimmten 55 Prozent der Schotten für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Nun soll es einen weiteren Anlauf geben. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will nämlich ein weiteres Referendum erreichen, bei dem die Menschen in Schottland dann erneut über die Unabhängigkeit ihres Landes abstimmen sollen. Alle wichtigen Informationen rund um das Referendum.

Wann soll das Unabhängigkeits-Referendum in Schottland stattfinden?

"Die Zeit ist gekommen, um Schottland auf den richtigen Weg zu bringen. Die Zeit für die Unabhängigkeit ist gekommen", hat Sturgeon im schottischen Parlament in Edinburgh angekündigt. Diese Zeit soll im Jahr 2023 sein. Das Referendum ist derzeit für den 19. Oktober 2023 geplant. Beide Seiten hätten dann also noch über ein Jahr Zeit, um die Menschen in einem Wahlkampf von ihrer Sicht der Dinge zu überzeugen.

Es gibt aber Diskussionen darüber, ob der Zeitplan realistisch ist. "Vieles ist unberechenbar. Das ist kein reibungsloser Prozess", stellte der schottische Rechtsexperte Nick McKerrell bei der dpa klar. Der Jurist von der Glasgow Caledonian University betont, dass ein entsprechendes Gesetz zunächst durch das schottische Parlament gebracht werden muss. Dabei könnte es zu Rechtsstreitigkeiten kommen, die sich Monate hinziehen. Daher halte er den Zeitpunkt im Oktober 2023 für ein Referendum "nicht für realistisch".

Video: dpa

Wie sieht der Ablauf des Referendums aus?

Sollte es zu einem erneuten Referendum kommen, dann sollte die Frage, die der Bevölkerung gestellt wird, genauso heißen, wie es beim letzten Mal der Fall war: "Sollte Schottland ein unabhängiges Land sein?"

Alle Stimmberechtigten schottischen Staatsbürger dürfen dann entweder mit "Ja" oder "Nein" antworten. Wenn mehr Menschen mit Ja antworten, geht das Referendum durch und Schottland würde die Unabhängigkeit von Großbritannien einleiten.

Referendum zur Unabhängigkeit in Schottland: Das sind die Gründe

Rufe nach einem neuen Referendum wurden in Schottland vor allem nach dem Brexit laut. Diesen lehnte die schottische Bevölkerung mit einer klaren Mehrheit von rund 60 Prozent ab. Der Moment des Brexits entfachte damit ein neues Bestreben hin zur Unabhängigkeit bei vielen Schotten. Schottland als unabhängiges Land ist ein langersehnter Traum für einige von ihnen. So auch für Sturgeon, die mit ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) und den Grünen eine Mehrheit besitzt, die für die Unabhängigkeit ist.

Lesen Sie dazu auch

Sturgeon hat vor, das Land mit 5,5 Millionen Einwohnern nach dem Referendum zurück in die EU zu führen. Sie vertritt die Auffassung, dass der britische Premierminister Boris Johnson Schottland gegen seinen Willen aus dem Bund der EU-Mitglieder gerissen hat. Das habe Großbritannien – und vor allem Schottland – in eine tiefe Krise geführt. "Unser Land verdient etwas Besseres", erklärte Sturgeon in Hinblick auf die Folgen: Einen Arbeitskräftemangel, hohe Lebenshaltungskosten und die Gefahr eines Handelskriegs mit der Europäischen Union.

Unabhängigkeit von Großbritannien: Voraussetzungen für Referendum in Schottland

Eines der größten Probleme von Sturgeon und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist, dass für das Gesetz, das zum Abhalten des Referendums durch das Regionalparlament in Schottland muss, eine Zustimmung der Regierung in London benötigt wird. Derzeit verweigerte diese bislang aber. Jüngst sagte ein Sprecher von Premier Johnson, dass die Haltung der Regierung sich dementsprechend nicht geändert habe. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um ein solches Referendum abzuhalten. Anfang Juli schrieb dann Johnson an Sturgeon, dass er es nicht für den richtigen Zeitpunkt eines Referendums halte.

Sturgeon hat dem britischen Premier laut eigener Aussage bereits geschrieben. In dem Schreiben soll sie Johnson dazu aufgerufen haben, mit ihr über eine Volksabstimmung in Schottland zu verhandeln. Wenn dies nicht geschieht und sich die Haltung der Regierung nicht ändern sollte, will sich die 51-Jährige über London hinwegsetzen. "Ich werde nicht zulassen, dass die schottische Demokratie von Boris Johnson als Geisel gehalten wird", machte Sturgeon deutlich. Sie argumentiert, dass es sich um ein konsultatives Referendum handle, weswegen die Zustimmung der britischen Regierung nicht zwingend notwendig sei. Konsultativ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Schottland durch das Referendum nicht automatisch unabhängig werden würde. Es soll stattdessen der Willen des schottischen Volkes festgestellt werden.

Sturgeon will die Unabhängigkeit um jeden Preis erreichen, räumte aber ein, dass der Weg bis dahin ein schwieriger und langer sei. Sie hat bereits den Supreme Court angerufen, um von dem obersten Gericht des Vereinigten Königreiches klären zu lassen, ob ihre Pläne rechtens sind. Damit will sie möglichen Klagen zuvorkommen, was viel Zeit sparen könnte. Außerdem hat sie einen Plan B, falls der Supreme Court das Referendum als unrechtmäßig einstufen sollte: "Wenn das Gesetz sagt, das geht nicht, wird die nächste Parlamentswahl zum De-facto-Referendum." Das bedeutet, dass sie mit ihrer Partei den Wahlkampf dann ausschließlich auf das Bestreben zur Unabhängigkeit auslegen würde. Der britische Wahl-Experte John Curtice ist sich sicher: "Sie wird ein Referendum abhalten", sagte der Politikwissenschaftler der Universität Strathclyde der dpa: "Sie wird nicht aufgeben".