Russland-Freunde unter sich

Über mangelndes Interesse können sich die Diskutanten in den Wiener Sophiensälen an diesem Abend vor Allerheiligen nicht beschweren: Hunderte Meter lang stehen die Gäste vor dem Eingang Schlange. Ältere Herren und fein gekleidete Damen, das Publikum besteht aus allen sozialen Schichten, hervor sticht ein Herr mit schwarzer Sonnenbrille mit einer roten Donald-Trump-Schirmmütze, auf der der Markspruch des Ex-US-Präsidenten prangt: „Make Amerika Great Again.“ Vor dem Veranstaltungslokal sind Hundertschaften der Polizei angetreten, und im Saal sind Dutzende Staatsschutz-Beamte anwesend, Journalisten, darauf wird deutlich klar gemacht, sollen auf einem eigens zugewiesenen Balkon Platz nehmen, freies Filmen und Fotografieren ist nicht gestattet. Nachfragen an die Diskutanten? Lieber nicht, fanden die Veranstalter.

Frenetischen Beifall gibt es dann für die Diskussionsgäste Gerhard Schröder und Viktor Orbán, die die Schweizer Wochenzeitung „Die Weltwoche“ an diesem Donnerstagabend zur Podiumsdiskussion geladen hat. Das Thema, das Weltwoche-Moderator Roger Köppel vorlegte: „Frieden in Europa“ – wie gemacht für eine Rundumschlag der beiden Stargäste. Und ein Rundumschlag ist es auch, den die Beiden in der rund einstündigen Diskussion führen: Gegen die „Eliten in Brüssel“, die deutsche Ampel-Regierung und die Amerikaner, deren Präsidentschaftswahl, die in nur wenigen Tagen stattfindet, als Fixpunkt den Verlauf des Abends bestimmt.

Orbán zollt Schröder Respekt

Eine wirkliche Debatte zwischen Ungarns Premier Viktor Orbán und Gerhard Schröder, dessen Russland-Nähe seit vielen Monaten in Deutschland, vor allem in der SPD, für internen Streit sorgt, bot der Abend nicht. „Respekt“, das sei das Wort, das er für Schröder überhabe, sagte Orbán in der Eingangsrunde, und streute dem deutschen Altkanzler auch sonst Rosen – was dieser sichtlich genoss. Schließlich sei er, Schröder, es gewesen, der dem damals wirtschaftlich „kranken Mann Europas“, Deutschland, den wirtschaftlichen Wiederaufstieg beschert habe, wovon dann die nachfolgende Merkel-Regierung profitiert habe.

Der ungarische Premier nutzt die Diskussionsstunde vor allem für eine ausführliche Selbstdarstellung seiner „Friedensmission“, auf der er sich aktuell befinde, und für Anekdoten aus seinen Treffen mit den Staatschefs in Peking, Moskau, Washington, Ankara und Mar a Lago – „der heimlichen Hauptstadt der USA“. In wenigen Tagen würden „am anderen Ufer des großen Teichs“ Wahlen stattfinden, und er, Orbán, habe das schon klar gemacht: Nur wenn, wie erhofft, Trump das Rennen mache, dann gebe es eine Chance, für Frieden in Europa. Trump, das ist „der Mann“ für Orbán, daran lässt der Ungar keinen Zweifel. Man habe das alles schon in die Wege geleitet, kündigt der Autokrat aus Budapest mehrfach an. Tosender Applaus – das ist es, was der Saal hören will. Er hätte sich das nie gedacht, dass er „den“ - gemeint ist Trump - auch mal loben werde, sagt Schröder.

Orbán und Russlands unverstandene Ziele

Überhaupt: So richtig verstanden habe man Russland in Europa bis heute nicht. Könne man auch gar nicht, schließlich sei niemand der heute in der EU-Verantwortlichen so wie er, Orbán, unter russischer Herrschaft aufgewachsen. Während es jenen im Westen „immer um noch mehr Freiheit und Wohlstand“ gehen würde, habe Russland ganz andere, eben unverstandene Ziele: Da gehe es darum, so Orbán, einen Vielvölkerstaat, 140 Millionen Menschen zusammenzuhalten, damit nicht Feinde den einen oder anderen Teil „abnagen“ würden.

„Es hilft doch nicht, immer zu beschwören, dass Russland den Krieg begonnen hat“, weiß Schröder. Man solle in Berlin wie in Paris doch Orbán folgen. Der wiederum betont: Frieden in der Ukraine könne auch er, Orbán, nicht erwirken. Wohl aber einen Waffenstillstand. Damit nicht noch mehr Christen sich in Europa gegenseitig umbringen, so dass dann noch mehr Muslime nach Europa kommen könnten, um den Blutzoll aufzufüllen – ungarische Untergangsfantasien, die gut ankommen, in Wien.

Nationalratspräsident Rosenkranz, FPÖ, empfängt Orbán

Keinerlei Erwähnung gibt es für Orbáns Besuch bei dem erst kürzlich vom neu konstituierten Nationalrat gewählten Parlamentspräsidenten Walter Rosenkranz von der FPÖ, der nur Stunden vor der „Weltwoche“-Veranstaltung stattfand. Dass der FPÖ-Politiker – Rosenkranz ist Mitglied einer stramm deutschnationalen, völkischen Burschenschaft – nur Stunden vor der „Weltwoche“-Debatte ausgerechnet Orbán als ersten Staatschef im neu besetzten Parlament in Wien empfangen hat, sorgt in Wien für heftige Kritik.

Nach dem Treffen mit Rosenkranz bat FPÖ-Chef Herbert Kickl, Wahlsieger bei den Nationalratswahlen Ende September, Orbán nochmals zum privaten Gespräch in die FPÖ-Räumlichkeiten im Parlament. Was genau dort besprochen wurde, ist allerdings nicht klar.