Mann bei Schlägerei in der Oberpfalz angeschossen

Ein Mann ist während einer Schlägerei in Neutraubling (Landkreis Regensburg) angeschossen worden. Er habe sich am Dienstabend aus zunächst unklaren Gründen mit mehreren anderen Männern gestritten, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der einer der Täter geschossen habe.

Daraufhin seien die Täter geflüchtet, hieß es. Die Polizei aus der Oberpfalz und Niederbayern fahndete in der Nacht nach den Geflüchteten, unter anderem mit einem Hubschrauber. Wenige Stunden später und rund 50 Kilometer weiter seien drei Verdächtige in der Nähe von Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) gefunden und mithilfe von Spezialkräften festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Verletzte, dessen Alter aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht genannt wurde, wurde medizinisch behandelt. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge keine. Die Kripo ermittelt nun.